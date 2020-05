Pourquoi le club de Manchester United attaque Football Manager en justice

C’est un procès très médiatique qui pourrait avoir de réelles conséquences sur l’industrie vidéoludique. Le club de Manchester United a décidé de poursuivre Sports Interactive, l’éditeur et développeur de Football Manager, pour usage illicite de sa marque dans le jeu.

Dans le détail, les Red Devils reprochent à la simulation sportive l’utilisation non autorisée du nom « Manchester United ». Le recours à un logo différent de l’écusson officiel est également considéré comme abusif par le géant du foot anglais.

L’aspect simulation de Football Manager est menacée

Sports Interactive n’a pas tardé à réagir. Selon le studio, Manchester United tente d’empêcher la libre concurrence dans le domaine du jeu vidéo, en permettant à certains d’utiliser le nom officiel, tandis que d’autres n’ont pas ce privilège. Les avocats du développeur, qui se trouve dans le giron de Sega, précisent même que «cela équivaudrait à une restriction déraisonnable du droit à la liberté d’expression que de restreindre l’utilisation des mots « Manchester United » pour désigner une équipe dans un jeu vidéo ».

En ce qui concerne, l’utilisation du logo, l’entreprise affirme avoir choisi un écusson différent car elle n’avait pas l’autorisation d’utiliser l’officiel.

Sports Interactive rappelle aussi que Manchester United figure dans les différentes versions du jeu de management sportif depuis 1992 sans que cela n’ait jamais posé problème. Mieux, le club s’était même rapproché du studio afin d’obtenir l’accès à la gigantesque base de données du jeu et repérer de nouveaux joueurs.

Cette affaire est en tout cas scrutée de très près dans l’industrie du jeu vidéo et par les grands clubs. On observe ces dernières années une vraie tendance à la commercialisation des droits à destination des simulations sportives. La Juventus Turin a par exemple signé un partenariat d’exclusivité avec PES 2020. Ces contrats forcent les autres jeux à s’adapter. Dans FIFA 20, la Juve a ainsi pour nom Piemonte Calcio et le club est désigné sous l’appellation des « Zèbres » dans Football manager 2020. Si ces évolutions venaient à se généraliser, cela serait un très gros coup dur pour ces simulations dont l’immersion en prendrait un grand coup.