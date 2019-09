Pourquoi le Samsung Galaxy S9 est encore un excellent smartphone ?

Samsung sort deux flagship par an, un dans la gamme Note, l’autre dans la gamme S. Si les deux étaient très différentes jusqu’à présent, l’arrivée du S10 et du Note 10 a rapproché les deux gammes, et la différence principale aujourd’hui est la présence d’un stylet sur le Note 10 (et Note 10+). Pour les versions précédentes, les différences étaient plus grandes, et surtout le S9 était bien plus compact que le Note 9.

Le Samsung Galaxy S9 encore plus attractif en reconditionné

L’avantage principal d’opter pour un Samsung Galaxy S9 au lieu d’un S10, c’est que l’ancien modèle est désormais à un prix très attractif, surtout en reconditionné. Sorti avec un tarif de 859€, il est désormais bien moins cher, à partir de 339€ chez Back Market. La différence de puissance brute entre le S10 et le S9 n’est pas si importante, l’évolution entre les puces Exynos 9810 et 9820 n’étant pas majeure (30%). Comme tous les flasgship d’aujourd’hui sont surdimensionnés en termes de puissance, le S9 reste un excellent modèle.

Le design et l’écran restent les atouts majeurs du Galaxy S9, et c’est normal, Samsung étant l’un des fabricants de dalles les plus puissants du marché à aujourd’hui. Il propose une résolution de 1440 x 2960 pixels. Face aux concurrents sur Android, il reste largement dans l’ère du temps avec son écran incurvé, et des bordures limitées. Quand on le compare à un iPhone XS par exemple, on comprend tout de suite que Samsung est très loin d’être un copieur d’Apple, comme beaucoup l’ont souvent dit.

OneUI fait la différence

L’appareil photo du Samsung Galaxy S9 est aussi de bonne facture, et bien au-dessus de la plupart des modèles vendus sous les 400€. Il était le premier à proposer un capteur avec une ouverture variable (f/1.5 / f/2.4). Autre point fort du Samsung Galaxy S9 : sa surcouche Android. L’arrivée de OneUI il y a quelques mois a largement amélioré la navigation et l’utilisation au quotidien des smartphones de la marque coréenne. L’arrivée du mode sombre sur l’interface, couplée à la dalle AMOLED permet de gagner aussi en autonomie au quotidien.

Au final, un beau design, des performances de très bonne facture, des photos d’excellente qualité, et un prix plus de deux fois inférieur au lancement, le Samsung Galaxy S9 a toujours de beaux jours devant lui.