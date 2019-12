Pourquoi les astronautes de l’ISS ont cuisiné des cookies qu’ils n’ont pas mangés

Début novembre, les astronautes présents à bord de l’ISS ont reçu un four particulier conçu pour la cuisson dans l’espace. D’une forme cylindrique, l’appareil s’adapte à la Station et aux particularités de la microgravité.

Vous l’avez peut-être deviné, les astronautes n’ont pas cuisiné les cookies pour pouvoir les déguster tranquillement durant ces fêtes de fin d’année. Ils ne sont pas non plus pour le père Noël, comme l’indique Christina Koch dans son tweet avec humour.

En effet, les biscuits ont été préparés dans le four puis scellés afin d’être renvoyés directement sur Terre pour être analysés. L’objectif de l’expérience scientifique n’était donc pas de tester le goût de ces fameux cookies, mais plutôt de voir comment il était possible de cuire des aliments dans l’espace.

Les astronautes n’ont pas non plus mangé ces cookies, car le four est toujours en phase expérimentale et la NASA ne voulait pas leur faire courir un risque.

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj — Christina H Koch (@Astro_Christina) December 26, 2019

Comment fonctionne le four de l’ISS ?

Il existe effectivement quelques différences majeures entre la cuisson sur Terre et celle que les astronautes ont réalisée au sein d’un environnement spatial. Sur Terre, l’air chaud et les ventilateurs font circuler la chaleur, si bien que les cookies cuisent de façon uniforme dans le four. Mais dans l’espace, les cookies peuvent très bien s’envoler et produire des mouvements qui feraient que leur cuisson échoue.

Pour éviter ce problème, le four spatial dont profite l’ISS dispose de quelques particularités. Mary Murphy, responsable des charges utiles internes chez Nanoracks —l’entreprise qui a conçu l’objet, explique : « Il ne fonctionne pas comme votre four sur Terre. Nous devons en fait changer substantiellement le design […] de ce que vous pensiez qu’il est habituellement ». Cela explique pourquoi l’appareil prend à la forme d’un cylindre équipé d’un plateau dont le but est d’enfermer les ingrédients de la recette dans un sachet. Avec cette technique, les cookies peuvent donc cuire plus uniformément.

L’astronaute Luca Parmitano, actuellement présent à bord de l’ISS a déclaré : « Le four est très, très simple à utiliser, et je pense qu’il a fonctionné comme prévu. Nous avons pu faire cuire les échantillons, mais il a fallu quelques essais pour savoir combien de temps ils devaient rester dans le four ». Les premiers tests ont vraisemblablement donné lieu à des cookies peu cuits et pâteux tandis que les suivants étaient plus bruns et mieux cuits.

Ces essais permettront, à plus long terme, de savoir comment les astronautes pourront se nourrir lors de longs voyages dans l’espace.

Actuellement, six astronautes sont présents à bord de l’ISS en plus de l’italien Luca Parmitano. Les américains Christina Koch, Andrew Morgan et Jessica Meir ainsi que les russes Oleg Skripochka et Alexander Skvortsov font partie du voyage.