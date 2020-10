Pourquoi Margrethe Vestager s’oppose-t-elle au démantèlement des GAFA ?

Depuis quelque temps, la Commission européenne cherche s’intéresse de très prêt aux agissements des GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon). Il y a quelques semaines, la France et les Pays-Bas dévoilaient un accord pour encadrer davantage ces géants du web. Dans leur pays, le même type de mesures existent, le Congrès américain a déjà proposé une régulation très musclée de ces GAFA.

Margrethe Vestager protège les GAFA ? Pas tout à fait.

Pourtant, Margrethe Vestager, commissaire européenne, responsable de l’antitrust européen, a provoqué la surprise générale en s’opposant au démantèlement de ces puissances. Mme Vestager, qui n’a d’habitude pas peur d’attribuer de lourdes pénalités à ces sociétés, exprime aujourd’hui des craintes. En effet, la question du démantèlement des GAFA, est pour elle loin d’être simple. Margrethe Vestager explique que c’est totalement faisable, mais que cela n’est pas sans risques.

Alors que Bruxelles continue d’avancer sur une réforme fiscale pour les entreprises du numérique, Mme Vestager déclare : « Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui devrait faire l’objet d’une loi. Et je pense qu’il faut être très prudent avec ce type de moyen, car il faut être très sûr de son fonctionnement réel (de ce que cela pourrait impliquer) ». Cette déclaration de la part de Margrethe Vestager montre que tout le monde peu changer d’avis, du moins nuancer ses propos.

A contrario, Thierry Breton, un autre commissaire européen, cette fois chargé du Marché intérieur, semble en désaccord avec les déclarations de Mme Vestager. Ce dernier ne supporte plus l’influence et la taille démesurée de ces géants de la tech, si bien qu’il soutient à 200% ce projet de loi sur lequel travaille la Commission européenne. Si Thierry Breton vous dit quelque chose, c’est que vous en avez sûrement entendu parler à l’époque où les pays européens cherchaient le meilleur moyen de mettre en place une application pour lutter contre la pandémie de Covid-19. M. Breton avait émis de lourdes pressions à l’encontre de Tim Cook concernant la confidentialité de l’API développée par Apple et Google.