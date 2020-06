Pourquoi Naughty Dog à fait le choix de modifier des scènes de The Last Of Us Part II dans ses trailers ?

Annoncé en décembre 2016, et disponible depuis seulement quelques jours (le 19 juin 2020), The Last Of Us Part II est déjà l’un des plus gros cartons de l’année en vente de jeux vidéo. Le jeu qui a divisé énormément les joueurs pour ses partis pris par Naughty Dog (les développeurs du jeu) a tout de même explosé pas mal de records comme celui du plus gros nombre de précommandes pour une exclusivité PlayStation, et le jeu le plus vendu et de manière la plus rapide pour une exclusivité PlayStation (toutes consoles confondues, pas uniquement la PS4). Parmi les nombreux partis pris, Naughty Dog a décidé de changer certaines scènes de son jeu. Voici la liste de ses scènes et pourquoi le studio à choisit de faire cela.

ATTENTION : De nombreux spoilers seront abordés dans cet article. Il est donc recommandé de ne pas poursuivre sa lecture si vous n’avez pas terminé l’histoire du jeu.

The Last Of Us Part II – La ruse de Naughty Dog

The Last Of Us Part II fait partie (comme la plupart des jeux Naughty Dog depuis 2007 et la sortie d’Uncharted Drake’s Fortune) des jeux uniquement solo (sans multijoueur), que l’on considère comme « narratif », car ils mettent en avant une grande histoire digne des meilleurs films d’Hollywood ou des meilleures séries Netflix/HBO/Amazon Prime (d’ailleurs, The Last Of Us arrivera prochainement en série du côté de chez HBO).

Comme la plupart des jeux narratifs, le plus important au-delà du gameplay, c’est l’histoire du jeu et ce qu’elle apporte. Sa faculté à surprendre les joueurs et les plonger au cœur de l’histoire du jeu. Ainsi, comme de nombreux producteurs de cinéma, mais aussi de jeux vidéo (Hideo Kojima avec les Metal Gear Solid), Naughty Dog a décidé de duper les joueurs pour mieux les surprendre.

En septembre 2019, Naughty Dog a dévoilé un trailer pour annoncer une première date de sortie du jeu. Un trailer assez étrange puisque de nombreux fans ont pu voir qu’une scène très importante du jeu avait été changée par Naughty Dog. Cette scène, c’est la dernière du trailer où Ellie retrouve Joël dans la banlieue de Seattle.

Dans le trailer, Ellie se retourne et découvre Joël. Alors que dans le jeu, Ellie retrouve son ami Jesse. En septembre 2019, Naugty Dog a fait ce choix surprenant pour duper les joueurs et cacher au maximum la mort de Joël qui intervient au début du jeu. Il s’agit de la scène qui a fait le plus « polémique » puisque de nombreux joueurs se sont sentis trahis et trompés par cette décision assez osée de la part du studio.

L’autre petite anecdote, c’est que dans de nombreuses séquences des derniers trailers, Naughty Dog a caché la présence de Dina à de nombreuses reprises. Lors de notre test du jeu, le studio nous a envoyé des captures vidéo de « Seattle — Jour 01 ». Dans ces captures réalisées par le studio, on découvre que Dina n’est pas présente. Alors que dans le jeu, Dina nous accompagne tout au long de notre première journée à Seattle. Là encore, l’idée était de permettre à la presse de réaliser leur test et de montrer du jeu… Mais là encore sans spoiler et sans indiquer aux lecteurs et aux futurs joueurs qu’ils allaient faire ce voyage accompagné.

Dans une scène du « Story Trailer » de mai 2020 cette fois. On voit encore une fois la feinte de Naughty Dog pour nous cacher la présence de Dina. Dans le trailer, Ellie découvre le cadavre de Leah, une fille qu’elle voulait interroger pour avoir des renseignements. Malheureusement pour elle, tout ne va pas se passer comme prévu. Dans le jeu, on découvre cette scène avec Dina.

Toujours dans le « Story Trailer » de mai 2020, on découvre une scène entre Ellie et Joël. Les deux personnages semblent plus âgés dans le premier opus. Hélas, il s’agit là encore d’un tour de Naughty Dog et dans le jeu nous découvrons qu’il s’agit en réalité d’un souvenir d’Ellie.

Toujours dans le même trailer, nous avions là encore une image de Joël avec Ellie, où là encore tous les deux étaient plutôt âgés par rapport au premier opus. Là encore, cette scène est un peu déformée puisque l’on apprend dans le jeu qu’il s’agit en réalité de l’introduction du jeu, qui se déroule quelques jours après la fin du premier The Last Of Us. La scène se déroule chez Ellie, juste après la première cinématique lorsque Joël rentre à Jackson lui offrir une guitare.

L’avant-dernière scène se déroule à la toute fin du trailer de mai 2020, mais également à la toute fin du jeu. C’est le combat final entre Ellie et Abby. Pour ce coup, Naughty Dog a seulement changé le skin d’Ellie, ainsi que ses vêtements. La jeune femme est plus maigre, plus âgée, avec une coupe de cheveux différente. L’idée était d’éviter de préparer le joueur à cette scène. À la fin du jeu, lorsque nous arrivons sur la plage, il est difficile de se dire que nous allons avoir ce portrait marquant d’Ellie qui a marqué de nombreux joueurs lors du trailer.

Enfin, la dernière scène que l’on pourra citer parmi les petites supercheries de Naughty Dog, c’est sans doute l’une des plus importantes du jeu. Celle où Ellie découvre la terrible vérité et le terrible mensonge de Joël qu’il doit porter sur ses épaules depuis le premier opus. Là encore, dans le trailer on a l’impression que Joël et Ellie sont âgés et à Seattle. En réalité, ils sont plus jeunes et ils sont à Salt Lake City, à l’ancien hôpital des lucioles où Ellie a failli perdre la vie à la fin du premier opus.

Au total, c’est six scènes qui ont été modifiées par Naughty Dog entre septembre 2019 et mai 2020 pour éviter de spoiler les joueurs ou dans l’idée de les induire en erreur. Une décision qui, pour certains, relève du génie, et qui, pour d’autres, est un véritable scandale et une tromperie. Si la réponse finale appartient à chacun d’entre nous, il faut avouer que cela est osé et plutôt bien joué pour surprendre les joueurs. Et que Naughty Dog n’est pas les seuls à avoir choisit de réaliser cela.