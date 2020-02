Pourquoi Netflix continue de dire non à la publicité

Reed Hastings, le PDG de Netflix, ne se lasse jamais de le répéter : il n’y aura pas de publicité sur Netflix. Il l’a une nouvelle fois affirmé lors de l’annonce des bons résultats annuels du géant du streaming la semaine dernière.

Il y a pour lui une forme de logique à refuser la publicité, qui va bien au-delà de la satisfaction de la clientèle. Netflix n’aurait en effet rien à gagner en intégrant ce marché déjà trusté par les géants du web :

Google, Facebook et Amazon sont extrêmement puissants en matière de publicité en ligne, car ils intègrent d’innombrables données provenant d’innombrables sources. Cela a un coût commercial, mais cela rend la publicité plus ciblée et plus efficace. Je pense donc que ces trois-là vont obtenir l’essentiel de la publicité en ligne.