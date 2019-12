Pourquoi le Pentagone ne veut plus que ses militaires utilisent des kits ADN

Si les tests ADN comme ceux de 23andMe ou Ancestry deviennent très populaires auprès du grand public depuis quelques années, le Pentagone s’inquiète de son usage au sein de son organisation.

Contre une centaine de dollars, ces kits à utiliser à la maison vous permettent de connaître vos origines et —potentiellement— de retrouver des membres de votre famille. Pour ce faire, vous devez prélever un échantillon de votre ADN (salive) et l’envoyer à l’entreprise qui se chargera de vous fournir vos origines généalogiques quelques semaines plus tard.

En France, plusieurs YouTubeurs ont fait l’expérience en vidéo alors que la pratique est interdite. Des milliers de personnes ont fait le test dans l’hexagone, malgré le fait qu’ils peuvent être sanctionnés d’une amende de plus de 3 000 euros.

De nombreuses problématiques (éthiques et juridiques surtout) sont soulevées par ces kits ADN, dont le fait que leur véracité est de plus en plus remise en question. La façon dont ces entreprises privées collectent et traitent ces données extrêmement personnelles l’est tout autant.

Le Pentagone s’inquiète des conséquences de ces tests ADN

Ce sont toutes ces raisons-là qui ont amené le Pentagone à avertir son personnel, si bien que le sous-secrétaire au renseignement Joseph D. Kernan a partagé un mémo pour inviter les soldats américains à ne pas utiliser ces tests ADN. Pour l’homme, ces derniers sont « largement non réglementés et pourraient exposer des informations personnelles et génétiques ». Ils pourraient aussi « potentiellement créer des conséquences imprévues en matière de sécurité et un risque accru pour la force et la mission conjointes ».

Mais ce n’est pas tout, car le mémo indique aussi que certaines entreprises de tests ADN ont volontairement ciblé des militaires en leur proposant des promotions sur le service. Aucune des sociétés concernées n’a vraisemblablement été citée.

De son côté, Ancetry a assuré au New York Times qu’elle ne s’était pas adonnée à un tel ciblage. La société 23andMe a assuré qu’elle ne « partage pas d’informations avec des tiers sans le consentement explicite et séparé des clients ».