Premier trajet longue distance sur route ouverte pour une Porsche Taycan de série

Juste après son dévoilement sur les chutes du Niagara, une Porsche Taycan Turbo bleue a pris la route pour New York, pour un trajet de 656 kilomètres (408 miles) en conditions réelles, avec pluie et circulation intense. Il s’agissait également de la toute première excursion d’un modèle de série aux États-Unis. Une opération menée par Porsche USA et destinée à tester la réelle portée de la voiture sur routes ouvertes.

Selon nos confrères de Carscoops, le premier arrêt a eu lieu dans une station de charge Electrify America à Bloomsburg, PA, après que la voiture ait déjà parcouru 405 kilomètres.

Lors de cette étape, l’ordinateur de bord indiquait que la Porsche avait encore 62 km d’autonomie restante, et qu’il était donc temps de recharger. La voiture n’a passé que 24 minutes branchée au chargeur, durant lesquelles la batterie est passée de 14% à 85%. Après cela, le Taycan a parcouru les 254 kilomètres restants, arrivant à New York pour une première.

« C’est fantastique de voir le Taycan prendre la route dans sa forme finale pour la première fois, et de démontrer sa capacité à parcourir de longs kilomètres en tout confort « , a déclaré Stefan Weckbach, vice-président de la ligne de produits Taycan. « Bien sûr, de nombreux propriétaires utiliseront leur Taycan de la même façon qu’une Porsche est conçue pour être utilisée – pour être conduite vigoureusement. La voiture est à la hauteur de ce défi. En ce moment, c’est le seul et unique Taycan non déguisé et sur la route aux Etats-Unis. J’ai hâte qu’il atteigne les mains des clients et que beaucoup d’autres prennent la route à travers le monde. »

Plus de 460 km d’autonomie réelle

Le modèle utilisé pour ce trajet était la version Turbo qui, si elle est moins puissante que la version Turbo S, propose en revanche une autonomie plus importante, de 450 kilomètres, contre 412 pour la S. Si l’on se fie aux chiffres annoncés sur ce trajet, on serait même à 467 kilomètres, même si cela reste à vérifier avec des essais indépendants. On ne connait pas non plus les conditions de conduite dans lesquelles ce roadtrip a été effectué, ni le temps qu’il a nécessité.

Le temps de recharge de 24 minutes pour passer de 14% à 85% de portée parait en phase avec les performances annoncées par Porsche.

Rappelons que le réseau Electrify America appartient au groupe VW, qui détient également Porsche. Les bornes de recharge de ce réseau en pleine expansion sur le territoire américain proposent généralement une puissance de 150 kW mais certaines peuvent aller de 160 à 320 kW. Electrify America compte à ce jour 120 stations opérationnelles réparties sur l’ensemble des états américains et implantées essentiellement sur les parkings de supermarchés Walmart.

Les livraisons américaines de la Porsche Taycan devraient débuter en décembre, et en Janvier pour l’Europe.