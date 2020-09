Première mauvaise nouvelle pour la Xbox Series S

Annoncée en grande pompe cette semaine, la Xbox Series S a séduit de nombreux joueurs par son alternative très intéressante à la Xbox Series X avec un prix très compétitif. En effet, pour « seulement » 299,99$, il vous sera possible d’avoir la plus petite console jamais conçue par Microsoft, qui vous proposera toute l’expérience next-gen, mais avec une puissance revue à la baisse, une absence de 4K et l’absence d’un lecteur de disque.

En gros, il s’agit d’une console un poil plus puissante que la Xbox One X, mais qui propose toutes les nouveautés next-gen (le Ray Tracing, le SSD, l’architecture Xbox Velocity…). Hélas, derrière tout ça il devait bien y avoir un petit « hic ». Outre le fait que la console soit bridée à une résolution 2K (en 1440p), la console ne pourra pas non plus apporter les différents correctifs et améliorations pour les jeux rétrocompatibles. Un point noir pour Microsoft qui justement mettait la rétrocompatibilité tant en avant.

Xbox Series S…ans la full rétrocompatibilité ?

Alors que la Xbox Series X s’annonce de plus en plus comme la console la plus performante avec une optimisation pour le streaming, la Xbox Series S commence à laisser fuiter ses premiers défauts. Grâce aux caractéristiques officielles, nous savons que cette Series S sera une console intermédiaire entre la Xbox One X et la Xbox Series X.

Ainsi, nous savons que sur certains points, la Series S se montre impressionnante et digne d’une console next-gen (grâce au SSD, Ray Tracing, etc…). Cependant, sur d’autres points, la console fait moins bien que la… Xbox One X. Comme l’absence de 4K, mais également la puissance en termes de RAM. La Xbox One X propose à l’heure actuelle pas moins de 9Go de RAM. Alors que la Xbox Series S n’en possédera que 8 (et de nombreux journalistes parlent plus précisément de 7,5Go de RAM).

Ainsi, qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement que la Xbox Series S ne sera pas assez puissante pour proposer une rétrocompatibilité optimisée comme sur Xbox One X et la prochaine Xbox Series X. Une porte-parole de Microsoft donne ainsi les raisons et les options possibles qui vont s’offrir aux joueurs.

«La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable et pour jouer à des jeux de nouvelle génération à 1440P à 60 FPS. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité conforme à l’intention initiale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles tout en appliquant un filtrage de texture amélioré, des fréquences d’images plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique. »

C’est donc plutôt clair, la Xbox Series S sera avant tout une console pour la next-gen et non pour la rétrocompatibilité. De toute manière, avec l’absence de lecteur de disque, cela compliqué déjà pas mal de choses.