La Xbox Series X pourrait bien être la console parfaite pour les joueurs qui veulent se lancer dans le streaming

Cette deuxième semaine de septembre est clairement placée sous le signe de Microsoft, de la Xbox Series X et de sa petite sœur la Xbox Series S. Entre annonce des prix officiels, de la date de sortie, de la date de lancement des précommandes et des caractéristiques détaillées de la seconde console, Microsoft aura réalisé une semaine solide. Mais il y a encore des informations qui nous parviennent !

En effet, nous apprenons aujourd’hui que la Xbox Series X permettra la diffusion de contenu, mais également l’enregistrement de contenu en 4K et 60FPS. Idéal pour les streameurs confirmés qui pourront proposer des LIVE de qualité à leurs abonnés. Mais également pour les streameurs en herbe qui vont vouloir se lancer sur la nouvelle génération de console !

La Xbox Series X… Toujours plus puissante !

On le sait tous, si vous recherchez avant tout une révolution et de grosses nouveautés concernant la manette… Ce n’est pas du côté de chez Microsoft que vous serez satisfait. La firme de Redmond joue la carte de la sécurité et proposera un nouveau pad très largement inspiré de la manette Xbox One actuelle (qui est considérée par beaucoup comme la meilleure manette du moment). Cependant, parmi les rares nouveautés, nous retrouvons (enfin) la touche « Share ». Une petite touche magique qui nous permettra instantanément de partager vos captures et moments de jeux sur les réseaux sociaux. Mais pas que.

Selon une fiche technique que Microsoft a distribuée à différents médias américains, la Xbox Series X sera bien capable de diffuser et capturer du contenu en 4K et en 60 images par secondes. Là où la Xbox One X était bloquée à 30 images par secondes.

Mais qu’en est-il de la Xbox Series S ?

Question assez pertinente étant donné que la Series S bénéficiera elle aussi de la touche « Share » sur sa manette. Et bien, en toute logique, la console ne sera pas capable d’afficher une résolution 4K (puisque même en jeu, la console est limitée à du 1440p). Malheureusement, il n’est pas indiqué non plus sur la fiche technique si la petite console de Microsoft pourra pousser jusqu’aux 60 FPS ou si elle sera limitée à du 1440p et 30FPS pour la diffusion et la capture de contenus.

En tout cas, cela risque de faire bien vite bouger les différentes plateformes de streaming. À ce jour, seul YouTube propose la diffusion de contenu en 4K et 60FPS. De son côté, Twitch limite à du 1080p et 60FPS. Tandis que Facebook et Twitter ne proposent que du 720p. Pour ce qui est de Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft, cette dernière a fermé cet été pour « aller fusionner » avec Facebook Gaming.