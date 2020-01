Les premiers smartphones 5G à moins de 200 euros dès la fin de l’année ?

Le Mobile World Congress ouvrira ses portes dans quelques semaines avec, comme fil rouge, la 5G. Si certains constructeurs ont déjà tâté le terrain avec quelques (rares) smartphones 5G très haut de gamme, 2020 semble être l’année de la concrétisation.

Le premier semestre sera marqué par le lancement de modèles 5G premium. Samsung, Sony, Huawei et consorts devraient annoncer au moins une itération de leurs modèles phares avec le réseau de demain. Mais tout le monde ne peut pas s’offrir un smartphone frôlant (ou dépassant) la barre des 1000 euros. Bonne nouvelle, la fin de l’année sera marquée par le lancement des premiers smartphones 5G à moins de 200 euros. C’est en tout cas ce que promet Huawei.

Yang Chaobin, président de Huawei en charge des produits 5G, prévoit de commercialiser ses premiers smartphones 5G au prix de 150 dollars. Vous n’y croyez pas ? Huawei si. Enfin presque. Car le haut cadre précise que s’ils ne sortent pas fin 2020, ils seront disponible début 2021.

150 millions de smartphones 5G dans le monde en 2020, et en France ?

L’industrie entière semble enfin prête à mettre la 5G entre les mains des consommateurs. Selon les experts, plus de 150 millions de smartphones 5G seront vendus dans le monde cette année. Mais pour démocratiser ce nouveau réseau, il faudra attendre le second semestre. De nouveaux processeurs plus abordables (Snapdragon 765 de Qualcomm, Dimensity 800 de MediaTek) permettront aux constructeurs de contenir les coûts et donc les prix. Si les utilisateurs chinois et coréens peuvent se réjouir de cette nouvelle (le réseau 5G se déploie à vitesse grand V), ce n’est pas le cas de tout le monde.

Chers consommateurs français, ne vous réjouissez pas trop vite ! Car un smartphone 5G ne vous sera pas d’une grande aide dans un pays où son déploiement traine. Si Stéphane Richard promet que la 5G sera disponible dès cet été chez Orange, quelques imprévus pourraient retarder son lancement.

La « loi anti-Huawei » donne du fil à retordre aux opérateurs. Cette dernière oblige les géants des télécoms à valider les dossiers d’installation d’antennes 5G venant de Chine. Or, la plupart des opérateurs comptent utiliser les équipements du géant chinois et l’Anssi (organisme en charge de la validation des dossiers) fait trainer les dossiers jusqu’aux enchères d’avril 2020. En résumé, nous ne sommes pas près de voir la couleur de la 5G en France.

Consolez-vous toutefois si vous faites partie des consommateurs-conservateurs. Votre smartphone 5G acheté en 2020 sera prêt pour le réseau de demain, même s’il ne se met vraiment en place que dans les trois ou quatre ans à venir.