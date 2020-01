Le premier forfait 5G d’Orange arrive cet été

« On lancera notre offre 5G dès l’été probablement vers juin, juillet » a déclaré Stéphane Richard, au micro de Radio Classique. Le PDG de l’opérateur Orange est revenu sur le sujet du déploiement de la 5G en France, alors que l’attribution des fréquences a été repoussée au mois de juin prochain.

Ce fut l’occasion de briser le silence sur la question des prix des futurs forfaits d’Orange, et en savoir plus sur le déploiement. Des informations qui devraient se faire compléter par un communiqué qui arrivera au printemps, selon les dires de Stéphane Richard en septembre dernier.

Un forfait 5G plus cher ?

En vue du repoussement de la date d’attribution des fréquences, Orange a voulu rassurer ses futurs clients, en abordant d’ores et déjà les prix de ses forfaits. À vrai dire, les propos de son patron sont un peu flous. L’opérateur souhaite que les prix n’évoluent pas, mais les forfaits devraient augmenter leur volume de data.

De ce fait, les forfaits coûteront « peut-être un petit peu plus d’argent ». Cela sera dû à cette augmentation de la quantité de data. « L’exercice va consister à proposer la 5G à un prix attractif pour que les gens l’adoptent rapidement mais dans un modèle vertueux qui permet d’avoir plus pour plus, c’est-à-dire plus de quantité de data, plus débit » expliquait le PDG sur Radio Classique.

Le choix d’Orange n’est pas partagé par tous les opérateurs. Dans sa convention annuelle, le patron de Free Xavier Niel avait rassuré ses clients indiquant que le changement des fréquences ne sera pas suivi d’une augmentation des prix. L’homme veut répéter ce que Free a déjà fait en 2013, lors du passage entre la 3G et la 4G.

Un prix déterminé par le coût des fréquences ?

La décision des opérateurs avec l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications électroniques) permettra d’établir un prix sur les fréquences du réseau mobile. On pourrait se demander si ce tarif sera déterminant sur les prix exercés aux clients. Une idée reçue que l’on peut écarter selon le patron d’Orange.

En effet, les opérateurs traditionnels auront 15 ans pour rembourser la licence de ces fréquences. La durée sera suffisante pour que ne pas influencer les sociétés à vouloir gommer leurs dépenses, qui devraient s’établir à 23,3 millions d’euros par an.

Une arrivée dès l’été

En reste que Stéphane Richard souhaitait prendre la parole pour annoncer l’arrivée de ses nouveaux forfaits « dès l’été ». Ainsi, au suivant de l’attribution des fréquences, l’opérateur proposera sa nouvelle offre 5G « vers juin et juillet ».