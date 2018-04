Presse-Citron et Stuffi lancent les Happys Hours le 11 avril à Lyon

Comment découvrir les derniers produits high-tech et les prendre en main tranquillement pour se faire un avis sans pression ? En venant les essayer chez Presse-citron, en partenariat avec Stuffi et Now Coworking. Premier rendez-vous le 11 avril avec le drone DJI Mavic Air.

En collaboration avec nos collègues de Stuffi et Now Coworking Lyon, nous lançons les Happy Hours, des moments que nous voulons conviviaux durant lesquels nous vous proposons une prise en main des produits high-tech les plus en vue du moment.

Outre les tests présents sur nos sites, nous offrons maintenant la possibilité de tester les produits les plus prisés du moment, dont certains sont parfois difficilement accessibles dans les commerces traditionnels, voire impossibles à trouver ailleurs que sur des sites marchands.

Nos évènements, baptisés Happy Hours, se tiendront à plusieurs reprises au cours de l’année en fonction de l’actu produits, en fin de journée (à l’heure de l’apéritif). L’occasion d’échanger, de découvrir une présentation du produit concerné et de profiter d’un essai autour d’un apéritif.

La première édition de nos Happy Hours sera articulée autour du drone DJI Mavic Air et se tiendra la semaine prochaine, Mercredi 11 avril à 18h30 dans le superbe espace Now Coworking Lyon, 35 rue de Marseille dans le 7ème arrondissement, chez qui nous sommes installés. C’est évidemment entièrement gratuit, mais dans la limite des places disponibles. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Merci de ne retenir votre place que si vous êtes sûr(e) de pouvoir y participer, afin de ne pas bloquer notre quota de places pour rien.