Tesla Model S et Model X : forte augmentation en vue des tarifs de base

Si vous voulez acheter une Tesla Model S ou X version 75D, c’est maintenant ou jamais. En effet, dans un tweet publié sur son compte personnel dans la nuit, Elon Musk a annoncé que la Model S la moins chère (qui coûte actuellement 84 800€) ne sera plus disponible à l’achat. Idem pour le SUV de la firme, le Model X.

Heureusement, le configurateur du Model 3 n’est pas concerné, et c’est tant mieux, puisque c’est la voiture la plus abordable du constructeur. Pour ceux qui voudraient choisir une berline plus spacieuse ou un crossover en revanche, ils ont jusqu’à ce dimanche pour profiter d’un tarif plus accessible.

Quel changement pour les conducteurs de Tesla Model S ?

Concrètement, si l’on compare la version de la Model S qui permet de rouler pendant 632 km grâce à 100 kWh avec celle qui n’offre que 490 km d’autonomie pour 75 kWh, l’écart de prix est impressionnant : il va falloir s’acquitter de 20 000 € supplémentaires. Certains futurs clients risquent de ne pas très bien le prendre !

De notre côté, nous avons testé la version la plus onéreuse du Model S (155 830 €), qui nous a surpris par son excellente tenue de route. Si vous voulez vous offrir ce bijou, il ne reste plus qu’à faire votre choix : la perfection, ou la raison ? À vous de voir.

La Tesla Model X, plus chère elle aussi

Si vous avez plutôt envie d’acheter une voiture autonome électrique et familiale, sachez que le tarif de la Model X est également concerné par ce changement dans la stratégie de vente de Tesla. Il passe ainsi de 92 800 € à 110 900 €, ce qui est loin d’être négligeable.

Pour ceux qui n’ont pas les moyens, vous pouvez toujours vous amuser à visionner un Américain déplacer un pickup garé à côté d’un Supercharger depuis son propre 4×4 Tesla. Le résultat, filmé sur YouTube, est surprenant et démontre à nouveau que ce véhicule est l’un des plus puissants de sa génération.

