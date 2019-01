Vidéo : une Tesla Model X déplace un pickup qui bloque un Superchargeur

Depuis quelque temps, des conducteurs de pickups garent leurs énormes véhicules à côté des Superchargeurs pour empêcher les propriétaires de Tesla de faire le plein d’électricité. Si le phénomène pourrait bien faire économiser de l’argent aux conducteurs conquis par la firme d’Elon Musk, vu que le service peut vite devenir cher, certains ont toutefois trouvé une solution plutôt originale.

La chaîne YouTube Tesla Trip, ou plutôt celui qui la tient, un américain d’une quarantaine d’années, s’est ainsi amusé à déplacer un des utilitaires malveillants, pour libérer l’espace qu’il occupait afin de pouvoir en profiter. Et il a réussi à le faire sans souci, en le tractant avec sa propre Tesla !

La Tesla Model X, du solide !

C’est grâce au SUV haut de gamme de la firme, le Model X, que le propriétaire de la voiture a réussi cet exploit. Il l’a d’ailleurs enregistré dans une vidéo où l’on distingue parfaitement l’opération qu’il a réalisée.

Et le plus étonnant (pour moi qui ne suis pas un expert en automobile), c’est que la Tesla n’a pas bronché et a tracté le pickup sans accroc, alors même que la route était enneigée, et donc glissante ! Ce modèle semble ainsi être le sujet parfait pour réaliser des vidéos sur YouTube… À l’instar de la dernière en date qui accumule des millions de vues, avec un sujet tout aussi farfelu.

L’avenir des Superchargeurs dans le monde

La stratégie de déploiement des bornes conçues par Tesla s’améliore de jour en jour, n’en déplaise aux conducteurs de pickups les plus réticents à ce symbole d’un renouveau dans le mode de transport le plus plébiscité par les familles.

Ainsi, en plus de leur nombre qui ne cesse de s’accroître, leur vitesse de chargement devrait grandement s’améliorer d’ici quelques mois, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont choisi un modèle parmi le X, le Model S ou le Model 3.