Prix, moteur, date de disponibilité… Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle MINI Cooper SE, 100% électrique

Une « vraie » MINI (mais électrique)

Il y a quelques mois, le groupe BMW annonçait l’ouverture des précommandes concernant la nouvelle MINI Cooper SE, le premier modèle 100% électrique de la marque. MINI compte ainsi fêter dignement ses 60 ans, en ouvrant un nouveau chapitre en matière d’électrification, amorcée avec le lancement de la MINI Cooper SE Countryman ALL4 hybride rechargeable à l’été 2017.

Sous le capot, la MINI Cooper SE abritera un moteur électrique de 135 kW, soit l’équivalent de 184 ch (et 270 Nm de couple). Une puissance qui sera transmise aux roues avant du bolide, et qui, grâce à l’agilité propre à la gamme MINI, devrait conférer un vrai « go kart feeling » à ce modèle. Côté autonomie, le constructeur annonce une endurance de 235 à 270 km environ. A noter que la batterie (de 32,6 kWh) est située dans le plancher du véhicule, de sorte qu’elle n’entame pas le volume de chargement du coffre par rapport à une MINI 3 portes à motorisation thermique.

Performances, poids et équipement

Côté performances, la MINI Cooper SE pourra accélérer de 0 à 60 km/h en seulement 3,9 secondes. Le 0 à 100 km/h sera pour sa part abattu en 7,3 secondes. La vitesse maximale est pour sa part limitée à 150 km/h. Le constructeur annonce également un système de récupération d’énergie configurable pour adapter à chacun la conduite « à pédale unique ». De série, la MINI Cooper SE proposera également les projecteurs LED, la climatisation bi-zone, la navigation connectée MINI Connected incluant Apple CarPlay, le frein de stationnement électrique et les jantes en alliage.

MINI précise qu’avec un poids à vide de 1 365 kg (selon la norme DIN), ce modèle 100% électrique affiche sur la balance seulement 145 kg de plus que le modèle thermique équivalent. Sur la MINI Cooper SE, la prise de recharge se trouve au-dessus de la roue arrière droite, à l’endroit même où se trouve la trappe à carburant sur la MINI 3 portes à moteur thermique. Un logo MINI Electric signale la différence relative à l’alimentation électrique, et celui-ci orne également les ouïes latérales, le hayon et la calandre.

Quel prix pour la MINI Cooper SE ?

BMW confirme que la MINI Cooper SE sera disponible en France à partir de 32 900 euros, et sera disponible à la commande au mois de septembre 2019.