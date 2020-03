La production d’Apple en Chine reprend peu à peu son rythme normal

En Chine, la production des appareils d’Apple a largement baissé au cours de ces dernières semaines à cause du coronavirus. En effet, le constructeur travaille avec de nombreuses usines chinoises, pays qui a vu naître l’épidémie et les mesures de confinement il y a plusieurs semaines maintenant. Les baisses étaient telles que la marque à la pomme avait confirmé quelques ruptures de stock des iPhone 11 et 11 Pro.

Des délais de livraison plus courts pour Apple

Les nouvelles sont toutefois plutôt positives, car les chaînes de production tendraient à revenir à un rythme un peu plus habituel, rapportent les analystes de Loup Ventures cités par GSMArena. Selon ce dernier, les délais entre le début et la fin définitive d’une commande sont effectivement plus courts que pendant la pire période —qui a eu lieu début mars.

Désormais, ce délai est estimé à environ 2 jours pour un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro, contre 7,4 jours pour des AirPods et des AirPods Pro. Le 4 mars, cette même période était de 6,7 jours pour les téléphones et 10,6 jours pour les AirPods, cela représente donc une nette amélioration.

S’il faut noter que ces périodes sont moins longues aussi parce que la demande est certainement moins forte, on note tout de même une amélioration. Dans tous les cas, cette dernière devrait suivre dans les jours et les semaines à venir.

Plus globalement, Loup Ventures se veut plutôt positif sur le sort d’Apple suite à la situation engendrée par le coronavirus.

En Chine, les autorités n’ont rapporté aucun dépistage d’un cas local ce jour, ce qui n’est jamais arrivé depuis la découverte du coronavirus sur le territoire. Désormais, le pays s’inquiète plus des cas importés, 34 aujourd’hui —sachant qu’il s’agit de personnes rentrant chez elles après un séjour dans un autre pays touché par l’épidémie. La Chine va devoir faire face à un nouveau défi, mais note déjà une inversion claire de la tendance, résultat du confinement total de plusieurs semaines.