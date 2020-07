Projet Palladium : bientôt une nouvelle génération de Tesla Model S et Model X ?

L’arrivée de la Tesla Model 3, puis de la Model y ont mis un petit coup de vieux respectivement à la Model S et à la Model X. Même si tous ces modèles de jouent pas dans la même catégorie, il est clair que les ventes massives de la Model 3 ont fait de l’ombre à sa prestigieuse ainée en cannibalisant ses propres ventes, même si Tesla ne publie plus les chiffres détaillés par modèle (et peut-être pour cause).

Il faut dire que la Tesla Model S, qui reste le flagship de la marque, a été lancée en 2012, et qu’elle n’a reçu depuis qu’un léger restylage (essentiellement sur la face avant) en 2016. Même si cette voiture conserve une ligne qui ne se démode pas trop et un design majestueux, c’est aussi du côté technique qu’elle commence à accuser le poids des années, avec notamment un système de gestion des batteries moins efficient que celui de la Model 3 (autonomie moindre à puissance équivalente, et recharges plus lentes), malgré des mises à jour fréquentes.

Une nouvelle génération de Model S et X, ou juste une version « Plaid » aux performances améliorées ?

Selon des indiscrétions glanées à la source par nos confrères d’Electrek, Tesla aurait dans ses cartons un projet nommé Palladium préparant l’arrivée de nouvelles générations des Model S et X. Le projet, qui serait déployé sur les deux usines américaines de la marque en Californie et dans le Nevada consisterait à construire de nouvelles lignes de production pour les versions actualisées du Model S et du Model X.

Selon des personnes connaissant bien le sujet, la nouvelle mise à jour Palladium concernerait de nouveaux modules de batterie et de propulsion qui vont servir de base à la prochaine version « Plaid » des modèles S et X. Le nouveau groupe motopropulseur va permettre une configuration à trois moteurs pour la Model S Plaid et offrir des performances et une efficacité accrues, comme on en avait pu en avoir un aperçu lors de la tentative (ratée) de record sur le circuit du Nurburgring à l’automne dernier. Selon les sources d’Electrek proches du dossier, le projet Palladium ferait aussi référence à une nouvelle carrosserie des modèles S et X.

Malgré les dénégations d’Elon Musk – confirmer officiellement qu’une nouvelle version est imminente pourrait entrainer un effondrement des ventes de la Model S actuelle – il parait vraisemblable que la nouvelle génération n’est certainement plus très loin d’arriver, et qu’elle intégrera tous les progrès technologiques déjà connus sur la Model 3 et Y.

Tesla pourrait présenter officiellement le projet Palladium à l’occasion du Battery Day en septembre prochain. Il est notamment question que le constructeur américain s’affranchisse de ses sous-traitants et produise lui-même ses batteries.