Voici la liste des jeux PS5 et Xbox Series X déjà annoncés

Nous voilà déjà à la fin du premier mois de l’année, et il est l’heure de faire la liste des jeux qui sont d’ores et déjà prévus sur les prochaines PS5 et Xbox Series X. Ce top sera mis à jour au fil des semaines et des mois pour être le plus précis possible (surtout pour les dates de sorties).

Notez qu’il ne s’agit pas du classement des jeux les plus attendus de 2020. Pour cela, nous avons déjà réalisé un dossier à cette adresse. Il s’agit des jeux qui sont listés pour sortir sur PS5 et Xbox Series X en 2020, 2021, et même au delà de 2022. Nous allons classer les jeux par supports : Exclusivité PS5, exclusivité Xbox, multi-supports (PS5 et Xbox).

FINAL FANTASY VII REMAKE

SQUARE ENIX

Date de sortie : N.C

Prévu pour le 10 avril 2020 sur PS4, Final Fantasy VII Remake sera un jeu épisodique qui va proposer entre deux et trois épisodes. Le premier est donc attendu pour avril, mais aucune date de sortie concernant les autres épisodes. Il y a de grandes chances pour qu’ils arrivent (au mieux) en 2021 et 2022. Il est donc certain que ces épisodes là (et le premier donc) soient disponibles sur PS5.

KNIVES OUT BATTLE ROYALE

NETEASE GAMES

Date de sortie : N.C

Nous ne savons pas grands choses sur ce jeu qui serait donc un Battle Royale (comme Fortnite, PUBG…) et qui serait prévu pour PS4 et PS5 d’après un leak sur LinkedIn.

[AUCUN TITRE] (REMAKE BLUEPOINT GAMES)

BLUEPOINT GAMES

Date de sortie : 2020 ?

Le prochain jeu de la PS5 en exclusivité c’est le nouveau remake de Bluepoint Games. Le studio derrière les remastered des trois Uncharted, mais aussi et surtout de Shadow of the Colossus sur PS4 disent travailler sur le plus gros remake jamais fait à ce jour dans leurs locaux. Beaucoup pensent à Ico, nous ne savons pour le moment pas de quoi il s’agit.

Gran Turismo

POLYPHONY DIGITAL

Date de Sortie : N.C

Depuis pas mal de temps, des rumeurs laissent penser qu’un Gran Turismo serait en préparation pour la PS5. L’été dernier, Kazunori Yamauchi, le créateur de la mythique série Gran Turismo sur PlayStation annonçait que Gran Turismo 7 est actuellement en cours de développement, pour la PS5, avec de la VR, et un objectif de mêler du « passé, présent et du futur » dans ce nouvel opus. Plus d’infos dans notre article juste ici.

[AUCUN TITRE] NOUVEAU JEU GUERILLA GAMES

GUERILLA GAMES

Date de Sortie : N.C

Depuis de nombreux mois, les offres d’emplois s’enchaînent du côté du studio Guerilla Games. Il est certain que le studio travaille sur un nouveau jeu pour la PS5 de Sony. Mais quel est ce jeu ? Horizon Zero Dawn 2 ? Un nouveau Killzone ? Une nouvelle licence ?

[AUCUN TITRE] NOUVEAU JEU SANTA MONICA STUDIO

SANTA MONICA STUDIO

Date de Sortie : N.C

Depuis quelques mois, Cory Barlog, directeur de Santa Monica Studio tease sur son profil Twitter les prochains projets du studio. Il y a quelques jours, d’autres membres du studios commençaient eux aussi à teaser les prochains jeux ! Alors, un très attendu God of War 2 ? Une nouvelle licence ? Les deux ?

HALO INFINITE

343 INDUSTRIES

Date de Sortie : Fin 2020

Le gros événement pour Xbox, c’est le retour du Master Chief avec Halo Infinite, d’ores et déjà prévu pour la fin d’année 2020 sur la Xbox One mais aussi la Xbox Series X !

HELLBLADE II – SENUA’S SAGA

NINJA THEORY

Date de Sortie : 2020

La deuxième exclusivité Xbox est donc la suite des aventures de Senua dans Hellblade II – Senua’s Saga qui fut dévoilé lors des Game Awards 2019. Une suite qui s’annonce spectaculaire au niveau des graphismes et de l’ambiance !

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2020

ASOBO STUDIO

Date de Sortie : 2020

D’ores et déjà prévu sur Xbox One et PC, Microsoft Flight Simulator ne pourra pas louper la Xbox Series X pour nous bluffer d’avantages avec ses graphismes photo-réaliste !

EVERWILD

RARE

Date de Sortie : N.C.

Annoncé lors du X019, Everwild s’annonce comme l’une des petites pépites de la Xbox Series X. Un jeu avec une direction artistique sublime qui ne dispose pas de date de sortie pour le moment.

PROJECT MARA

NINJA THEORY

Date de Sortie : N.C.

En plus de Hellblade II, Ninja Theory prépare un mystérieux « Project Mara » dont nous ne savons absolument rien ! Si ce n’est, que cela s’annonce très beau.

FORZA 2020

TURN 10 STUDIOS / PLAYGROUND GAMES

Date de Sortie : Fin 2020

Est-ce un Forza Motorsport 8 ? Ou un Forza Horizon 5 ? Quoi qu’il en soit, il est certain qu’un nouvel opus est en préparation sur la nouvelle Xbox Series X. Comme ce fut le cas avec les précédentes consoles !

[AUCUN TITRE] PROCHAIN JEU OBSIDIAN

OBSIDIAN ENTERTAINMENT

Date de Sortie : N.C.

Après le succès de The Outer Worlds, il semblerait qu’Obsidian travaille déjà sur leur nouvelle licence ! Il s’agirait d’un nouveau PRG selon les dernières rumeurs d’insiders sur Twitter.

ASSASSIN’S CREED « RAGNAROK »

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Nom provisoire, Ragnarok serait le prochain opus d’Assassin’s Creed prévu pour fin 2020 ou 2021. Deux ans après Assassin’s Creed Odyssey, les premières rumeurs annoncent un voyage dans les mythologie nordiques.

BEYOND GOOD & EVIL 2

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Attendu depuis de très nombreuses années, Beyond Good & Evil 2 sera un jeu next-gen. Pas de date de sortie précise, mais le jeu devrait débarquer pour 2021 sur PS5 et Xbox Series X.

BIOSHOCK 4

2K GAMES

Date de Sortie : N.C.

Alors que l’on attendait une annonce en grandes pompes pour le nouveau BioShock, il faudra se contenter d’une simple annonce via un communiqué de presse à la fin de l’année 2019.

CALL OF DUTY 2020

ACTIVISION

Date de Sortie : Fin 2020

Comme tous les ans, un nouveau Call of Duty accompagnera la sortie des consoles next-gen. D’après les premières rumeurs, il s’agirait cette année de Call of Duty : Black Ops 5.

CYBERPUNK 2077

CD PROJEKT RED

Date de Sortie : 17 Septembre 2020

D’ores et déjà annoncé et prévu sur PS4, Xbox One et PC, CyberPunk 2077 était attendu pour avril 2020. Cependant, le jeu fut repoussé au 17 septembre 2020 pour des soucis rencontrés avec les consoles actuelles. Il y a de grandes chances pour qu’une version optimisée sur next-gen soit en cours de développement du côté de CD Projekt RED.

DRAGON AGE

EA / BIOWARE

Date de Sortie : N.C

Annoncé depuis les Game Awards 2018, nous sommes toujours dans l’attente d’informations et de date de sortie au sujet du prochain Dragon Age qui arrivera sans aucun doutes sur PS5 et la prochaine Xbox.

DYING LIGHT 2

TECHLAND

Date de Sortie : N.C

Prévu à la base sur PS4, Xbox One et PC pour l’été 2020, Dying Light 2 vient d’être repoussé à une date inconnue. Dès 2019, Techland ne cachait pas son envie de sortir le jeu sur next-gen avec une optimisation maximale. Il y a de grandes chances pour que le jeu arrive finalement qu’en 2021 sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X.

ENDLING : EXTINCTION IS FOREVER

HEROBEAT STUDIOS

Date de Sortie : 2021

Petit jeu indépendant en 2D, Endling : Extinction is Forever est en développement pour la PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Il y a de grandes chances pour que le jeu arrive également sur PS5 et Xbox Series X d’ici sa sortie prévue en 2021.

FIFA 21

EA SPORTS

Date de Sortie : Fin 2020

Comme tous les ans, FIFA sera là, et cette année il semble impossible d’imaginer que le jeu d’EA ne sortira pas sur next-gen.

GHOSTWIRE TOKYO

BETHESDA

Date de Sortie : N.C

Nouvelle licence de Bethesda, Ghostwire Tokyo est attendu à une date inconnue. Le jeu s’est dévoilé lors de l’E3 2019 via un trailer et une belle cinématique.

GODFALL

GEARBOX

Date de Sortie : Fin 2020

Annoncé lors des Game Awards 2019, Godfall est le premier jeu PS5 (qui sortira aussi sur PC). Développé par Gearbox (Borderlands), ce jeu devrait accompagner la sortie de la PS5 en fin d’année 2020.

GODS & MONSTERS

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Prévu à la base pour le mois de février 2020 sur PS4, Xbox One et PC, Gods & Monsters fut repoussé à une date inconnue. Il y a de grandes chances pour que le jeu soit désormais prévu pour fin 2020 ou 2021 avec les consoles next-gen.

LORD OF THE RINGS : GOLLUM

DAEDALIC ENTERTAINMENT

Date de Sortie : N.C.

Officiellement annoncé au début de l’année 2020, The Lord of the Rings : Gollum est le nouveau jeu du Seigneur des Anneaux qui devrait arriver dès l’année prochaine sur les consoles next-gen.

MLB THE SHOW 21

SAN DIEGO STUDIO ?

Date de Sortie : Mars 2021

Toujours une exclusivité PlayStation jusqu’à maintenant, le prochain MLB The Show 21 pourrait être un jeu multiplateformes selon de nombreuses rumeurs qui l’annoncent sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X !

EFOOTBALL : PES 2021

KONAMI

Date de Sortie : Fin 2020

Comme FIFA ou encore Call of Duty, chaque fin d’année propose son PES. Là encore, il semble impensable de ne pas voir le jeu de Konami débarquer sur les nouvelles consoles.

RAINBOW SIX QUARANTINE

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Prévu à la base pour 2020, Rainbow Six Quarantine fut reporté à une date inconnue par Ubisoft après l’échec commercial de Ghost Recon Breakpoint. Il y a de grandes chances pour que le jeu débarque pour 2021 comme premier jeu « Tom Clancy’s » sur next-gen.

SKULL AND BONES

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Annoncé depuis l’E3 2017, Skull and Bones était prévu pour 2019 avant d’être repoussé à 2020 puis une nouvelle fois à une date inconnue. Le jeu arrivera sans doute pour 2021 ou 2022 sur les consoles de nouvelle génération.

STARFIELD

BETHESDA

Date de Sortie : N.C.

Annoncé lors de l’E3 2018 via un très court teaser, Starfield s’annonce comme la nouvelle grosse exclusivité avec un RPG dans l’espace.

THE ELDER SCROLLS VI

BETHESDA

Date de Sortie : N.C.

Annoncé lors de l’E3 2018 également, The Elder Scrolls VI est le prochain chapitre qui va devoir succéder à Skyrim. Le jeu est attendu pour une date encore inconnue.

THE WOLF AMONG US 2

TELLTALE GAMES

Date de Sortie : N.C.

Annoncé lors des Game Awards 2019, The Wolf Among Us 2 est un miracle à l’image du sauvetage de Telltale Games. Les aventures de Bigby Wolf sont attendues pour fin 2020 ou 2021.

WATCH DOGS LEGION

UBISOFT

Date de Sortie : N.C.

Attendu pour mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC, Watch Dogs Legion a été repoussé par Ubisoft à une date inconnue. Le jeu sera sans doute optimisé sur next-gen pour être à la hauteur de ses ambitions.