Quand des anti-Google prennent des mesures drastiques pour protéger leurs données

Si Google s’est imposé dans le secteur de la tech au point d’en devenir un acteur (presque) incontournable, certains utilisateurs ont pris la décision de se passer totalement des services de la firme américaine. Pour eux, il s’agit là de protéger leurs données personnelles et leur vie privée.

En conséquence, cela signifie qu’ils n’utilisent pas le moteur de recherche Google, mais aussi le navigateur Chrome, l’application de messagerie Gmail, les applications Drive, Agenda, Maps, Photos… Certains vont jusqu’à se passer de la plateforme de vidéos YouTube et du système d’exploitation Android.

Google écarté de la vie de certains utilisateurs

Gregory Kelly, un américain de 51 ans, confie au site web Star Tribune qu’il préfère se rendre directement en boutique, à plusieurs kilomètres de chez lui, pour acheter ses céréales préférées plutôt que de les commander sur le site officiel de l’entreprise. Pour lui, Google est très largement en mesure de suivre ses achats et, donc, de savoir ce qu’il commande, là où explique ne pas comprendre « pourquoi Google a besoin de savoir quelles céréales je mange au petit-déjeuner ».

Jim Lantz, un autre utilisateur, confie aussi avoir supprimé peu à peu tous les services de Google de sa vie, après avoir lu de nombreux rapports sur le sujet. Il explique en avoir découvert plus sur la façon dont la firme collectait et traitait les données personnelles de ses utilisateurs, ce qui l’a mené à ne plus utiliser les outils de la firme. Celui-ci explique : « Je ne veux pas donner chaque once de moi-même à Google […] Au moins, je peux leur rendre les choses difficiles ».

Joshua Greenbaum, consultant technologique de 61 ans, indique qu’il a commencé à moins se servir des produits de Google quand il a commencé à voir des publicités apparaître au sein de la messagerie Gmail. Il explique son point de vue : « Avec Gmail, ils reçoivent vos e-mails, avec Android en temps réel et l’utilisation de l’application, avec Maps plus de données de localisation, avec Google Wallet qui peut voir dans vos finances, avec Google Docs votre historique personnel et professionnel, Chrome donne votre historique en ligne, votre emplacement […] J’ai commencé à me demander à quelles autres données pourraient-ils accéder ».

Comme le précise Star Tribune, Google ne communique pas sur le nombre d’utilisateurs qui abandonnent ses services ou suppriment ses applications, si bien qu’il est difficile d’estimer le phénomène et son évolution dans le temps. Néanmoins, il est certain qu’il existe de nombreux défenseurs de la vie privée qui, à titre individuel ou communautaire, tentent de se passer complètement de la firme américaine.

À ce sujet, nous avons dressé une petite liste —évidemment non exhaustive— de services qui se présentent comme des alternatives à ceux lancés par la firme américaine.