Quand Michael Jackson voulait jouer dans X-Men

Le passé de Bryan Singer a Hollywood est passé sous le radar ces derniers temps, après plusieurs déclarations remarquées de différents acteurs. Ce fut notamment le cas autour du film X-Men Apocalypse, dont les circonstances de tournage auraient été invraisemblables. Mais, pour les 20 ans de la franchise des X-Men au cinéma, le Hollywood Reporter a choisi de remonter plus loin, jusqu’au tout premier film de la saga des mutants par Fox.

Quand le premier film sort au cinéma en 2000, les super-héros sont encore très loin d’avoir l’aura qu’ils ont actuellement. Si on a déjà eu le droit à plusieurs films dans ce registre, on est loin de la situation aujourd’hui. Mais, c’est un casting plutôt séduisant que l’on retrouve à l’image avec Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry ou encore Patrick Stewart.

Mais, un autre nom pour le moins particulier aurait aussi pu figurer sur l’affiche du film : Michael Jackson. Alors que Bryan Singer travaille sur le film en 1999, le chanteur débarque en effet dans les bureaux de la Fox. Il vient discuter directement pour discuter de la possibilité de le voir incarner le professeur X à l’écran. Et ce peu importe la différence physique, comme le raconte la productrice Lauren Shuler Donner.

Je lui ai dit : ‘Tu es au courant que Xavier est un personnage blanc assez âgé ?’ Et Michael a répondu : » Oh ouais. Tu sais, je peux me maquiller.