Quand le PDG de Disney admet que la firme sort trop de films Star Wars

Lors d’un entretien téléphonique récemment diffusé sur BBC Radio 4, le patron de Disney a pris le temps de revenir sur certains contenus produits par la firme américaine. Au cours de l’interview, il a admis : « J’ai dit publiquement que je pense que nous avons fait et sorti trop de films Star Wars sur une courte période de temps ».

Bob Iger a ajouté qu’il n’était pas « déçu de leurs performances », précisant du même coup : « Je pense simplement qu’un film Star Wars est si spécial, et que moins, c’est plus [traduction littérale de less is more, NDLR] ».

Cette déclaration intervient alors que les créateurs de Game of Thrones ont récemment annoncé qu’ils renonçaient finalement à réaliser une trilogie Star Wars destinée à la plateforme de streaming Disney+. David Benioff et D.B. Weiss ont donc mis fin au projet dont la date de sortie était prévue pour 2022. Ceux-ci ont justifié leur choix en expliquant : « Le nombre d’heures dans une journée est limité et nous avions le sentiment que nous ne pouvions pas rendre justice à la fois à nos projets Star Wars et Netflix. Donc nous renonçons, à regret ».

Star Wars, poule aux œufs d’or de Disney

Malgré tout, Disney a encore de nombreux projets autour de Star Wars, dont une série de trois films qui sera réalisé par Rian Johnson ainsi que le neuvième opus The Rise of Skywalker, dont la sortie est prévue pour le 18 décembre 2019 en France.

D’autre part, Disney s’apprête à lancer son propre service de streaming, attendu pour le 12 novembre aux États-Unis. Pour espérer lutter contre le géant Netflix, la firme espère bien miser sur ses récents rachats et ses franchises, ce qui inclut évidemment Star Wars. Ce dernier représente une vraie poule aux œufs d’or pour la société qui espère bien capitaliser dessus afin de faire décoller sa plateforme.

Rappelons que le film Solo : A Star Wars Story, sorti en 2018, n’a pas connu le succès escompté par Disney, au point qu’il s’agit d’un des films de la saga ayant engrangé le moins de bénéfices à travers le monde.