Tout juste arrivé en France, Vivo est une marque encore peu connue du grand public. Pourtant, Vivo figure dans le top 5 des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde.

Particulièrement plébiscité en Asie, le constructeur débarque en France avec une gamme complète de nouveaux smartphones. Il y en a pour tous les goûts et surtout tous les budgets.

Si vous cherchez à (vous) offrir un nouveau smartphone à Noël, Vivo a sans doute un modèle qui répond à vos attentes. Pour y voir plus clair, nous avons concocté un petit guide de Noël pour bien choisir votre smartphone Vivo.

Vivo X51 5G : le haut de gamme

C’est le modèle phare de Vivo pour son démarrage en France. Et pourtant, son tarif reste plus abordable que les hauts de gamme concurrents. Proposé à 799 euros, le X51 5G se distingue par son module photo. Pour la première fois dans un smartphone, un gimbal est directement intégré au capteur principal.

Grâce à cette meilleure stabilisation, le X51 5G produit d’excellentes photos même dans des environnements sombres. L’association de trois capteurs secondaires (ultra grand-angle, HyperZoom et Portrait) lui assurent en prime une certaine polyvalence. Très bon en photographie, il est aussi particulièrement doué pour la production vidéo. Ces dernières brillent par leur excellente stabilisation.

Pour le reste, Vivo reprend tous les ingrédients d’un bon smartphone haut de gamme. Derrière son design léché et son écran AMOLED 90 Hz de 6,56’’ (FHD+, compatible HDR10+) le X51 5G renferme une puce Snapdragon 765G optimisée pour le gaming, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et est compatible 5G.

Le Vivo X51 5G se distingue également par son système de recharge ultra-rapide. FlashCharge 2.0 33W permet en effet de recharger intégralement le smartphone en un peu plus d’une heure et jusqu’à 57% en 30 minutes seulement !

Le tout carbure à FunTouch OS, une surcouche développé spécifiquement pour les consommateurs européens. Très proche d’une version pure d’Android, l’interface brille par son minimalisme, sa fluidité et sa simplicité.

Vous l’aurez compris, le X51 5G est le top du top chez Vivo pour ces fêtes de fin d’année. Innovant et équilibré, il figure parmi les modèles les plus accessibles sur le segment premium.

Vivo Y70 : le meilleur rapport techno-prix

Conscient que tout le monde ne peut pas dépenser plus de 500 euros dans l’achat d’un smartphone, Vivo propose d’autres modèles plus abordables. Parmi eux, le Y70 est sans doute le meilleur rapport techno-prix.

Proposé à seulement 279 euros, il se montre très complet et répond aux standards de 2020. Parmi ses principaux atouts, citons son très bel écran AMOLED FHD+ de 6,44’’, sa très bonne autonomie ainsi que son système de recharge très rapide FlashCharge 2.0 33W. Ce dernier lui permet de gagner 62% de batterie en 30 minutes de charge seulement.

Pour le reste, le Y70 embarque une puce Snapdragon 665, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To ! Le tout propulsé par FunTouch OS. De quoi assurer l’essentiel en toutes circonstances.

Côté photo, Vivo mise sur un trio de capteurs de 48 Mpx (module principal), 2 Mpx (objectif macro) et 2 Mpx (capteur de profondeur). À l’avant, le capteur de 16 Mpx promet des selfies de qualité. Là encore, Vivo joue la carte de la polyvalence.

Le Vivo Y70 n’a donc pas la prétention de venir se frotter aux modèles haut de gamme. Néanmoins il embarque l’essentiel de ce que l’on attend d’un bon smartphone en 2020, pour un prix contenu.

Vivo Y20s : l’endurant

Proposé à 199 euros, le Vivo Y20s se distingue avant tout par son endurance. Il faut dire qu’avec sa batterie de 5000 mAh, il a de quoi voir venir. Pour ne rien gâcher, cette généreuse batterie s’accompagne d’un chargeur FlashCharge 18W permettant de gagner 70% en 70 minutes. C’est plus lent que sur les autres modèles, mais tout de même très rapide pour un smartphone à ce prix.

L’autonomie n’est pas le seul atout de ce Y20s. Son écran IPS LCD de 6,51 pouces saura séduire les amateurs de multimédia et son triple capteur photo (13+2+2 Mpx) se montre très correct. Ajoutez à cela la surcouche FunTouch OS et vous profiterez d’une expérience complète pour un tarif très abordable. Le Vivo Y20s est un excellent choix pour un premier smartphone par exemple.

Vivo Y11S : le plus abordable

Si votre budget ne vous permet pas de dépenser 200 euros, Vivo a un modèle encore plus abordable. Proposé à 169 euros, le Vivo Y11S présente quelques similitudes avec le Y20s.

Lui aussi embarque une batterie de 5000 mAh, un écran LCD de 6,51’’ ainsi que FunTouch OS. Pour des raisons évidentes de coûts, le Y11s perd quelques caractéristiques par rapport à son frère.

Le système de recharge rapide n’est plus de la partie, le module photo est constitué de deux capteurs et non de trois, et la puce Snapdragon 460 s’accompagne de 3 Go de RAM et non de 4. Des petites concessions logiques au regard du tarif. Reste que le Y11s n’en demeure pas moins intéressant pour un premier smartphone.

Ce petit guide de Noël touche à sa fin. Comme vous l’avez constaté, Vivo propose une gamme claire avec des modèles pour tous les budgets. Impossible de se tromper pour Noël.