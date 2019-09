Quelles sont les 10 entreprises les plus suivies sur LinkedIn

Avec ses 590 millions de membres, LinkedIn est le leader des réseaux sociaux professionnels. Outre les utilisateurs, les pages entreprises sont également très importantes pour la visibilité en ligne. Cette année, LinkedIn a listé les 10 sociétés les plus suivies dans le monde et quelques conseils pour optimiser toujours plus sa page.

TED Conferences (12,5 millions d’abonnés)

Google (12,1 millions d’abonnés)

Amazon (8,6 millions d’abonnés

LinkedIn (8,2 millions d’abonnés)

Microsoft (7,8 millions d’abonnés)

IBM (6,4 millions d’abonnés)

Unilever (6,2 millions d’abonnés)

Nestlé (6 millions d’abonnés)

Accenture (4,4 millions d’abonnés)

Facebook (4,4 millions d’abonnés)

Pas de grandes surprises dans cette liste, mais sans espérer dépasser TED Conferences, ces entreprises utilisent (en plus de leur notoriété acquise) des techniques bien particulières pour obtenir de telles statistiques. Voici comment gagner rapidement en notoriété.

La vidéo reste le format le plus apprécié sur LinkedIn

La première astuce concerne le contenu vidéo. Selon LinkedIn les courtes vidéos avec des légendes pour ceux qui les consultent sans son permettent une large visibilité. De plus, LinkedIn propose désormais la diffusion de live, afin de souder encore plus la communauté autour de l’entreprise.

LinkedIn note également que ces entreprises mettent régulièrement l’accent sur la responsabilité sociale des entreprises, la durabilité et d’autres pratiques socialement bénéfiques sur leurs pages d’entreprise, ce qui leur permet d’établir de meilleurs liens avec leurs communautés sur la plateforme.

Selon le réseau social : « les gens veulent suivre les organisations qui partagent leurs valeurs et faire affaire avec elles. L’égalité est une priorité pour beaucoup à cet égard, et plusieurs des entreprises ci-dessus ne cessent de faire connaître leur position éclairée sur ces questions. » Les questions de diversité et d’inclusion sont donc primordiales au sein de votre page entreprise, si ce n’est pas déjà le cas.

Pour finir, il est important de mettre en évidence l’expertise des employés. De ce fait, cela peut aider à établir un lien avec les utilisateurs, en donnant un visage à la marque. Cela peut aussi aider permettre à l’entreprise d’attirer de nouveaux talents, car ils voient ce que le fait de travailler pour ce type d’entreprise peut faire pour eux sur le plan professionnel.