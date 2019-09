Quelles sont les 15 entreprises de la tech les plus séduisantes ?

La plateforme en ligne Hired a réalisé un classement des entreprises qui attirent le plus de personnes travaillant dans le secteur des technologies. Celle-ci a divisé les résultats en deux parties, séparant les sociétés cotées en Bourse de celles qui ne le sont pas.

Google, Netflix, Apple… Voici le podium des entreprises qui attirent

Pour ce qui est des entreprises cotées en Bourse, c’est Google qui se hisse sur la première marche du podium avec un score de 87 BPI (Brand Positivity Index). Ce dernier se base sur le nombre de personnes postulant dans la société : plus le nombre est élevé, plus l’index de positivité de la marque est élevé. En deuxième place vient ensuite Netflix et son score de 82, puis Apple qui obtient 77.

Plus globalement, les quatre premières entreprises de ce classement que sont Google, Netflix, Apple et LinkedIn sont toutes situées à San Francisco, en Californie (USA). Toutes les sociétés de classement sont évidemment des grands noms du secteur des nouvelles technologies, à l’exemple de Microsoft, Facebook, Twitter ou encore Dropbox et Walt Disney.

Quant à l’autre classement, celui qui prend en compte les entreprises non cotées en bourse, c’est Airbnb qui obtient la première place avec un score de 76, contre 70 pour le deuxième de la liste, SpaceX. Les plateformes en ligne Hulu, Reddit et Quota font également partie des 15 sociétés les plus séduisantes aux yeux des employés de la tech. C’est aussi le cas de JPL, le laboratoire de la NASA, et de Coinbase, une plateforme d’échange de cryptomonnaie.

Outre son classement global, Hired a réalisé les mêmes listes selon les différents États américains, mais aussi selon d’autres villes comme Londres ou Paris. Pour ce qui est de la capitale française, c’est Criteo qui se place à la première place avec un score de 42, suivi de Vente Privée et Drivy. En vrac, Kapten (ex Chauffeur Privé), Payfit et Backmarket.

À Londres, la BBC, DeepMind, Revolut et Deliveroo sont très appréciés par les employés du secteur des technologies.