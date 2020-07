Quels seront les premiers Macs équipés de processeurs Apple Silicon ?

En juin, durant sa conférence WWDC, Apple a enfin annoncé la transition de ses ordinateurs des processeurs Intel vers des processeurs Apple Silicon qui sont basés sur les technologies d’Arm. Actuellement, la firme de Cupertino propose un kit de développement, équipé du processeur A12Z de l’iPad Pro, afin de permettre aux développeurs d’adapter leurs applications à cette transition.

Et normalement, le premier ordinateur équipé d’un processeur Apple Silicon sera commercialisé avant la fin de l’année. Cependant, Apple n’a pas précisé de date, et n’a pas indiqué de quel modèle il s’agira.

Mais comme le rapporte le site MacRumours, dans une note publiée récemment, l’analyste Ming Chi Kuo indique quels seraient les premiers ordinateurs d’Apple à utiliser ses propres processeurs. Cette note indiquerait que la production en masse d’un MacBook Pro 13,3 pouces avec processeur Apple Silicon devrait débuter au dernier trimestre. Apple prévoirait aussi de sortir un MacBook Air avec ses propres processeurs. Celui-ci pourrait sortir soit en même temps que le modèle 13,3 pouces, soit un peu plus tard. Puis, au second et au troisième trimestre 2021, la firme de Cupertino lancerait des modèles 14 pouces et 16 pouces équipés également de processeurs Apple Silicon.

Bien entendu, étant donné que ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont encore à considérer avec une extrême prudence. Cependant, il est à noter que les prédictions de Ming Chi Kuo sont généralement exactes.

Apple Silicon : quels sont les avantages ?

Lors de la WWDC, Apple a expliqué que ces nouveaux processeurs devraient permettre à celui-ci de proposer de meilleurs produits, qui sont plus performants, mais qui consomment moins d’énergie. Ces processeurs permettent également à Apple d’avoir une convergence entre les ordinateurs et les iPhone puisque grâce à leur architecture commune, il sera possible de lancer des applications conçues pour les iPhone sur des Macs comme s’il s’agissait d’applications natives.

Et il est également possible que le fait de concevoir ses propres processeurs permette à Apple de réduire les coûts. D’après l’article de MacRumous, si cette baisse de coûts est reflétée dans les prix des prochains Macs, il est possible que cela contribue à doper les ventes d’Apple.