Quels sont les 10 meilleurs jeux vidéo de l’année 2020 ?

Nous voilà dans la dernière ligne droite de l’année 2020. Dans moins d’une semaine, il sera temps de passer à 2021 et de nous préparer à une année pleine de (bonnes) surprises on l’espère, de nouvelles expériences, ou de belles résolutions. En attendant, l’heure est au bilan.

Comme tous les ans, le célèbre site MetaCritic nous dévoile la liste des 10 meilleurs jeux (selon les notes de la presse mondiale). Découvrez ce classement dès maintenant pour pouvoir compléter votre liste de jeux vidéo et être certain de ne pas avoir manqué les incontournables de l’année 2020 !

10 – F1 2020 (91%) sur PS4, Xbox One, PC

C’est l’un des meilleurs jeux de courses de l’année. F1 2020 arrive en dixième position du top 10 avec une belle note de 91% grâce à la version Xbox One du jeu. Un jeu parfait pour les passionnés de F1 afin de patienter jusqu’à la reprise du championnat.

09 – Crusader Kings III (91%) sur PC

Nouvel opus du fameux jeu de stratégie de Paradox Interadctive, Crusader Kings III est un RPG médiéval, où le joueur va devoir user de la diplomatie, de la guerre et des alliances pour agrandir son territoire.

08 – Microsoft Flight Simulator (91%) sur PC

L’œuvre des Français de chez Asobo Studio, prime aux fameux Game Awards 2020, Microsoft Flight Simulator est une simulation de vol incontournable pour les joueurs PC ! Le jeu arrivera dès l’été 2021 sur Xbox Series X.

07 – Demon’s Souls (92%) sur PS5

Le retour dans le royaume brumeux de Boletaria fut une réussite. Ce royaume où la mort n’est pas la fin. Le royaume où les défis semblent insurmontables. Cet incroyable remake obtient l’excellente note de 92% sur PS5 et devient directement la première exclusivité next-gen à apparaître dans le top 10 des jeux vidéo de l’année 2020.

06 – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definite Edition (93%) sur PS4, Xbox One, PC, Switch

Le fameux RPG Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age revient dans une version définitive permettant de redécouvrir ce grand classique avec quelques petites nouveautés comme la possibilité d’escalader certaines zones en hauteur et bien plus encore !

05 – Ori & The Will of the Wisps (93%) sur PC, Xbox One et Switch

Les nouvelles aventures d’Ori sont parvenues à séduire des millions de joueurs cette année avec une aventure féérique et onirique aux pays des feux follets. Direction artistique, gameplay, musique… Tout est somptueux pour un 93% grandement mérité !

04 – Half Life Alyx (93%) sur PC

En 2020, c’était le grand retour de la licence Half Life. Hélas, ce n’était pas encore par l’intermédiaire du troisième opus, mais via un spin-off en VR qui fut un bel hommage aux jeux originaux. Une petite mise en bouche pour la suite ?

03 – Hades (93%) sur PC et Switch

Véritable surprise de cette année 2020, Hades est un beat’em All / Rogue-like développé par Supergiant Games. Un jeu qui fut salué par la critique et par l’industrie du jeu vidéo lors des derniers Game Awards. Une belle prouesse pour ce jeu indépendant.

02 – The Last Of Us Part.II (93%) sur PS4

C’était l’un des jeux les plus attendus de l’année, et Naughty Dog n’a pas manqué son rendez-vous avec la suite des aventures de Joël et Ellie. L’exclusivité de Sony remporte un joli 93%.

01 – Persona 5 Royal (95%) sur PS4

Et le meilleur jeu de l’année 2020 selon l’ensemble des notes de MetaCritic est donc le J-RPG Persona 5 Royal sorti en exclusivité sur PS4. La version ultime de ce jeu enfin traduit en français avec en plus de cela du contenu supplémentaire !