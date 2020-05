Raspberry Pi 4 : il entre dans la cour des grands avec une ultime version

Un an après et 3 millions d’exemplaires plus tard, le Raspberry Pi 4, un nano-ordinateur à carte unique, vient d’intégrer une toute nouvelle version dans sa gamme. Les professeurs du département informatique de l’Université de Cambridge en Angleterre (qui sont à la conception de l’ordinateur) viennent de lever le voile sur une ultime dotation du modèle. Il s’agit du Raspberry Pi 4 avec 8 Go de RAM, le nano-ordinateur le plus cher de leur histoire, commencée 8 ans plus tôt.

La nouvelle version de la machine est disponible dès maintenant, pour un peu plus de 83 €. Cela correspond donc à une augmentation de 20 euros par rapport à la version de 4 Go, qui coiffait précédemment la nouvelle gamme. L’appareil est toujours compatible WiFi 5 et USB 3.1. Parmi ses connectiques, on retrouve toujours les deux ports micro HDMI et un port USB-C. Le processeur ARM prend toujours place au centre de la carte.

Autant de RAM qu’un PC classique

La gamme se renforce, et les ambitions de Raspberry semblent avoir pris de la hauteur après la réussite commerciale de leur Pi 4. Avec la nouvelle version à 8 Go de RAM, les spécialistes de la fondation sont arrivés à atteindre un niveau de mémoire vive classique sur un PC normal, alors que leur Raspberry Pi 4 reste avant tout un mini-ordinateur monocarte.

Pour réussir son souhait de lancer une version au-dessus de 4 Go de RAM, Raspberry a dû revoir son système d’exploitation. L’architecture 32 bits, qui se limitait à une mémoire vive de 4 Go, a été remplacée sur le Raspberry Pi 4 8 Go par un système d’exploitation à un système 64 bits. Il s’appelle Raspberry Pi OS, et reprend les mêmes affichages que précédemment.

Les autres défis techniques étaient bien moindres. Raspberry a dû revoir un peu la copie de son système d’alimentation, qui fut l’un des seuls changements techniques apparents. La sortie de cette version, qui était en discussion depuis la sortie du Pi 4 en 2019, a tout de même pris du retard en raison des difficultés logistiques suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.

Comme le soulignent nos confrères de 01Net, Raspberry entre dans une tout autre perspective d’avenir avec la sortie de ce nouveau mini-ordinateur. Il marque l’entrée de la fondation dans du matériel gérant des logiciels 64 bits, ce qui ouvre la voie à des programmes plus complets pour les clients de ce genre de mini-ordinateur, utilisant leur machine pour diverses réalisations.

Bien sûr, l’appareil reste encore à améliorer. Le système d’exploitation est encore limité et la différence n’est pas gigantesque selon les premiers tests réalisés. Qu’importe pour Raspberry. La communauté est au rendez-vous, et désormais, la fiche technique de leur produit n’a rien à envier à d’autres.