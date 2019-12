Réalité augmentée : Magic Leap est-il dans la tourmente ?

En août 2018, après des années de développement, les premières lunettes de réalité augmentée de la société Magic Leap sont finalement sorties.

Vendues à 2,295 dollars aux États-Unis, les Magic Leap One Creator Edition sont des unités destinées aux créateurs de contenus pour la nouvelle plateforme.

Néanmoins, les ventes de ces premières éditions des lunettes de Magic Leap ne seraient pas aussi bonnes que prévu. C’est en tout cas ce qu’indique un article de Digital Trends, qui relaie les sources du site The Information.

En substance, Magic Leap n’aurait vendu que 6 000 unités alors que l’entreprise aurait prévu d’en vendre 100 000 durant la première année. Et les prévisions auraient déjà été revues à la baisse puisque le CEO Rony Abovitz aurait initialement prévu de vendre plus d’un million d’unités.

Toujours d’après l’article de Digital Trends, ces ventes décevantes auraient contraint Magic Leap à procéder à plusieurs licenciements et à d’autres mesures pour réduire ses coûts.

Des informations « inexactes » ?

Magic Leap a déjà réagi à ces rumeurs. D’après un représentant cité par Digital Trends, les révélations de The Information seraient « jonchées d’inexactitudes et de déclarations trompeuses, et décrivent à tort les opérations, les plans internes et la stratégie globale de Magic Leap. »

Néanmoins, l’entreprise ne précise pas quelles informations sont inexactes.

En tout cas, ces rumeurs arrivent alors que de plus en plus d’acteurs s’intéressent aux lunettes de réalité augmentée.

Google propose les Google Glass pour les entreprises et Microsoft vend déjà ses lunettes Hololens. Quant à Facebook, il a révélé durant son événement Oculus Connect qu’il développe déjà ses premières lunettes de réalité augmentées.

Quant à Apple, il ne cache plus son intérêt pour cette technologie. Et si pour le moment, Apple ne propose le format réalité augmentée que via ses iPhone et ses iPad, de nombreuses fuites et rumeurs suggèrent actuellement que la firme de Cupertino développe également des lunettes.