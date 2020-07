Réalité virtuelle : le successeur de l’Oculus Quest vient peut-être de fuiter

Facebook s’est lancé dans la réalité virtuelle avec le casque Oculus Rift. Si celui-ci offrait une expérience presque irréprochable, le produit était cher et il requérait également un ordinateur suffisamment puissant pour produire l’effet immersif de la réalité virtuelle. De ce fait, Facebook a expérimenté d’autres formules : l’Oculus Go, qui est un produit abordable, et l’Oculus Quest, qui peut être positionné dans le segment milieu de gamme. Finalement, c’est avec l’Oculus Quest que Facebook a eu le plus de succès. Et récemment, l’entreprise a décidé de mettre fin à l’Oculus Go.

Comme l’Oculus Go, le Quest fonctionne tout seul (n’a pas besoin d’être connecté à un PC pour fonctionner). Néanmoins, l’expérience est assez proche de celle qu’on aurait sur un casque Oculus Rift. Et actuellement, Facebook s’apprêterait à lancer une version améliorée de ce casque Oculus Quest.

Dans un article publié il y a quelques jours, nos confrères de The Verge ont relayé des images qui seraient celles du successeur de l’Oculus Quest. D’après la source, « WalkingCat », la présentation de ce nouveau produit se ferait le 15 septembre.

Cette fuite nous donne une idée du design de ce nouveau casque. Mais malheureusement, on ne connait pas encore les améliorations sur le plan technique que le numéro un des réseaux sociaux pourrait apporter par rapport à l’Oculus Quest.

En plus de ces images postées par WalkingCat, il y a également d’autres images du même produit qui ont été postées par un utilisateur du site Reddit.

Facebook a-t-il enfin trouvé la bonne formule ?

Mais bien évidemment, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et doivent donc être considérées avec prudence. En tout cas, il serait logique que Facebook continue de miser sur le format de l’Oculus Quest étant donné le succès qu’il a eu avec la première version. D’ailleurs, Facebook développe déjà un bon nombre d’améliorations sur cette dernière, via des mises à jour. Par exemple, récemment, nous avons évoqué le test en beta d’un assistant vocal pour le casque Oculus Quest.

Et parallèlement à ses recherches dans la réalité virtuelle, Facebook est aussi en train de développer des lunettes AR. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, est même convaincu que cette technologie fera partie des grandes avancées de la prochaine décennie. « Bien que je m’attende à ce que les téléphones restent nos principaux appareils pendant la majeure partie de cette décennie, à un moment donné dans les années 2020, nous aurons des lunettes de réalité augmentée révolutionnaires qui redéfiniront notre relation avec la technologie », a-t-il déclaré en début d’année.