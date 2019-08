Recycler l’espace est urgent, Gateway Earth veut créer une station spatiale dédiée

D’un coup, nos GPS, prévisions météo ou encore nos programmes de télé préférés pourraient se montrer défectueux. Il suffirait qu’un satellite présent sur l’orbite basse ou géostationnaire, dans l’espace, entre en collision avec un déchet spatial en tout genre. Un inconfort pour nous, une perte de plusieurs millions d’euros pour les propriétaires de l’engin spatial. A cause des déchets spatiaux, l’orbite terrestre pourrait à terme se montrer inutilisable, désordonnée, et chaotique.

Un fléau auquel le domaine du spatial accorde de plus en plus d’importance. A l’heure actuelle, nous pouvons estimer à 22 000 le nombre de « gros objets », gravitant autour de la Terre. Une estimation – certainement trop gentille – décompte à plus d’un million déjà, le nombre de débris spatiaux.

Il y a deux ans, des scientifiques chinois voulaient désintégrer les débris spatiaux avec un laser. Aujourd’hui, le collectif Gateway Earth Development Group souhaite carrément créer une station de recyclage pour 2050, relayé dans un article publié par Jez Turner, sur The Conversation.

Il faut nettoyer l’espace

Malheureusement, les satellites possèdent une durée de vie. Que ce soit sur l’orbite dite « basse » située entre 200 et 1.000 km d’altitude où notamment la Station Spatiale Internationale (ISS) gravite, où encore sur l’orbite haute dite « géostationnaire », à 36.000 km, les objets spatiaux meurent, et deviennent des déchets et de potentiels dangers pour les autres satellites en fonctionnement.

A vrai dire, l’orbite basse est plus encombrée, et moins bien organisée. Une collision en son sein pourrait avoir des répercutions à la chaîne, pouvant dans le pire des cas produire une masse de débris trop nombreuse et rendant inutilisable la zone pourtant indispensable à la gravitation de nos satellites.

Avec son organisation plus stable, l’orbite géostationnaire est paradoxalement la plus urgente où il faut trouver une solution de nettoyage. A ce jour, il est convenu par la communauté internationale qu’une zone située entre 300 et 400 km plus haut que la zone d’orbite est utilisée telle un « cimetière », où les satellites en fin de vie doivent activer leurs dernières poussées pour se rendre. Pourtant, seuls 80 % des corps sont effectivement envoyés vers la zone en question.

Les 20 % restant se montrent comme très dangereux, tant l’orbite géostationnaire est aujourd’hui représentée par les plus importants satellites. Communications, météorologie, une collision à la chaîne aurait un impact crucial.

Gateway Earth, une station spatiale de recyclage en projet ?

C’est là que le projet Gateway Earth pourrait se montrer d’une utilité indispensable. Il s’agit d’un collectif d’universitaires du monde entier, alertant sur le problème de taille, et proposant la cohésion des pays pour la mise en place d’une station spatiale internationale dotée d’un système permettant de recycler les vieux satellites et et autres déchets inutiles.

Le collectif souhaite la mise en place du projet pour 2050. Une date assez lointaine, du fait d’un objectif encore impossible aujourd’hui, en vue de l’incohésion des différents pays. Les accords internationaux n’autorisent d’ailleurs pas de retirer un déchet potentiellement dangereux, sans l’accord de son ancien propriétaire.

Dans les faits, Gateway Earth souhaiterait se positionner 150 km au-dessus de l’orbite géostationnaire, pour ensuite aller chercher les appareils spatiaux défectueux avec des drones spatiaux.

Une station spatiale de recyclage, utile pour les autres projets spatiaux ?

Dans ses rapports, les chercheurs veulent démontrer bien plus qu’une urgence pour la sauvegarde de l’espace et des satellites actuellement en fonctionnement. Selon le collectif Gateway Earth, la station pourrait permettre de récupérer une masse de matériaux intéressants pour les actuels projets spatiaux. En réparant, en réutilisant ou en recyclant des satellites et des « débris spatiaux » dans une installation en orbite terrestre, ces matériaux pourraient aider à construire de futurs engins spatiaux ou des avant-postes d’exploration, telle qu’une base sur la Lune.

En attendant, les projets sont davantage tournés sur le tourisme. Pour rappel, la NASA souhaiterait ouvrir la Station Spatiale Internationale pour des touristes spatiaux.