RED by SFR : un forfait illimité flexible, offre éclair en cours 🔥

Au fil des années, RED by SFR s’est imposé comme un acteur vraiment incontournable pour changer de forfait mobile (et même de box internet). En s’appuyant sur des promesses que peu d’acteurs peuvent tenir – sans engagement et prix assuré à vie – RED by SFR se positionne comme un acteur flexible pour les clients. Sa nouvelle offre, couplée à une promotion en cours, le rendent encore plus séduisant.

Un forfait mobile illimité 40 Go pour tous

RED by SFR est l’offre sans engagement de l’opérateur télécom SFR. Il s’appuie aussi sur les antennes physiques de sa maison mère pour ses télécommunications, ce qui lui permet d’offrir 97% de couverture du territoire en 4G+, et plus de 99% en 3G. En optant pour un forfait mobile RED by SFR, vous avez donc toute l’assurance d’avoir un réseau à la hauteur.

En ce moment, il y a une promotion sur le forfait mobile unique de RED by SFR qui ne devrait pas vous laisser insensible : les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet en France et 5 Go en Europe sont disponibles pour 10€ par mois. Hors promotion, ce forfait à ce tarif ne s’accompagne que d’un Giga de data. L’offre est valable jusqu’au 23 septembre, après quoi elle reviendra au niveau standard.

Pour agrémenter le tout, RED by SFR a mis en place un système d’options que l’on peut souscrire mois par mois. Ainsi, chaque client a la possibilité à tout moment de les activer ou les désactiver depuis son application mobile. Au moment de la souscription au forfait mobile, il peut également choisir l’une de ces options. Voici les différentes possibilités associées :

Ci-dessous, un aperçu du module de RED by SFR qui permet de personnaliser son forfait mobile au moment de la souscription. Du fait qu’il faille être un nouveau client pour bénéficier de la promotion en cours, RED by SFR vous permet lors du remplissage du formulaire de changer d’opérateur télécom facilement et de manière automatisée.

Pourquoi choisir ce forfait RED by SFR ?

Avec ce forfait mobile, RED by SFR offre une série d’avantages que l’on doit prendre en compte au moment de la souscription. Tout forfait souscrit est sans engagement de durée, ce qui permet de résilier à tout moment si l’on n’est plus satisfait. Cela oblige l’opérateur à toujours offrir un niveau de service premium, sans quoi les clients peuvent partir immédiatement.

Deuxième avantage qui s’inscrit encore une fois dans la démarche de transparence de RED by SFR : le prix garanti à vie. Pour ce forfait mobile, vous êtes assurés d’avoir le même prix aussi longtemps que vous restez chez l’opérateur. Alors que bon nombre de concurrents augmentent tous les prix (et misent sur la fidélité des clients) au fil du temps, RED by SFR s’engage à ne jamais le faire bouger.

Box internet : une offre qui casse le marché

RED by SFR ne se contente pas uniquement d’un très bon forfait mobile (cf. notre comparatif de forfaits mobiles), mais il est également actif sur le créneau de la box internet. En ce moment, il a d’ailleurs une promotion qui en fait tout simplement la meilleure offre du marché. Vous pouvez ainsi profiter de la Fibre avec 1 GB/s en téléchargement et 400 MB/s en envoi et les appels illimités vers les fixes et mobiles pour 22€ par mois. Vous pouvez ensuite souscrire à des options TV, comme par exemple 100 chaines pour 4€ par mois. A noter qu’en plus, RED by SFR offre le premier mois.

Alors que ce produit est globalement assez opaque, RED by SFR joue encore une fois la carte de la transparence avec ses clients : offre sans engagement et tarif garanti à vie, le même principe que pour son forfait mobile. Pour découvrir cette offre de box internet, voici le lien d’accès :

