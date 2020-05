Redmi Note 8 : les ventes auraient dépassé les 30 millions d’unités

Xiaomi ne cesse de faire parler de ses smartphones Redmi Note. Il y a quelques jours, le constructeur chinois a présenté les nouveaux modèles de sa série Redmi Note 9. Et lors de cet événement diffusé en ligne, celui-ci a indiqué que le Redmi Note 8 et le Redmi Note 8 Pro faisaient partie des 10 modèles les plus vendus au dernier trimestre 2019.

Aujourd’hui, Xiaomi aurait également annoncé que la série Redmi Note 8, dévoilée en 2019, a franchi la barre des 30 millions d’unités vendues. D’après le site Android Central, la nouvelle a été annoncée par Lu Weibing, general manager de Redmi, dans un billet sur le réseau social chinois Weibo.

Xiaomi aurait vendu un million d’unités durant le mois qui a suivi la sortie des Redmi Note 8. Puis, les 5 millions d’unités auraient été franchis au deuxième mois. Et les 20 millions d’unités vendues auraient été franchis après 5 mois.

Les Redmi Note : la gamme la plus importante de Xiaomi ?

Les smartphones Redmi de Xiaomi ont toujours été des best-sellers. Par exemple, dans un précédent article, nous évoquions une étude selon laquelle le Redmi Note 7 ferait partie des smartphones les plus vendus sur toute l’année 2019.

Néanmoins, il est possible que les ventes de la marque Redmi en 2020, avec le Remdi Note 9, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9S ne soient pas aussi bonnes que les ventes des modèles précédents. En effet, bien que les smartphones Redmi Note présentés par Xiaomi cette année soient de très bons appareils, la crise du COVID-19 affecte le marché des smartphones.

D’après un rapport d’IDC, les expéditions de smartphones dans le monde au premier ont baissé de 11,7 % par rapport aux expéditions du premier trimestre 2019. Et si Xiaomi a plus ou moins été épargné par la crise durant ce trimestre, parce que l’Inde, l’un de ses principaux marchés, n’était pas encore confinée, la marque chinoise pourrait avoir des difficultés ce second trimestre.

On notera aussi que cette année, Apple propose un nouvel iPhone SE. Bien qu’il s’agisse d’un smartphone abordable, par rapport à l’iPhone 11, celui-ci est équipé de la même puce A13 Bionic que les modèles sortis en septembre 2019. Et la firme de Cupertino espère que ce modèle va convaincre des utilisateurs d’Android de basculer vers iOS.