Pour regarder la keynote d’Apple, un streaming Youtube disponible

Voilà qui devrait être bien plus confortable pour suivre la prochaine keynote d’Apple. En cette rentrée 2019, la marque à la pomme est à l’aube de la révélation de son nouveau smartphone, remplaçant l’iPhone X, sorti en 2017 lors d’une autre keynote à Cupertino. L’événement, planifié pour le 10 septembre prochain au soir (pour la France), sera donc l’occasion de découvrir les nouveautés apportées sur le nouvel iPhone X d’Apple.

Cette présentation sera comme à son habitude, diffusée sur le site de la marque ainsi que sur Twitter. Mais pour la première fois, Apple songerait à partager également l’événement sur Youtube, la plateforme de partage de vidéo la plus populaire à la propriété de Google.

Youtube diffusera la keynote d’Apple en live le 10 septembre

L’information a très vite été vérifiée : sur la chaîne Youtube de la marque à la pomme, un live est d’ores et déjà planifié. Pour la France, ce dernier débutera à 19 heures, et sera accessible via le live disponible ci-dessous.

Une keynote de taille, alors qu’Apple souffre de la baisse de ses ventes

L’intégration de la diffusion de cette keynote sur Youtube est relative à l’importance qu’Apple accorde à la sortie de ce smartphone. Alors que la firme de Cupertino subi la tendance baissière du marché des smartphones, sa place au classement des meilleures ventes n’est plus la même que ces dernières années. Désormais, Apple figure en quatrième position des ventes mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2019, derrière Samsung (23% de parts de marché) et les Chinois Huawei (18%) et Oppo (11%).

Il n’y aura pas un, mais trois nouveaux iPhone XI qui seront présentés mardi prochain. Apple remplacera en effet ses trois versions de l’iPhone X, à savoir les Xr, X et Xs. Les deux versions les plus premium devraient s’accaparer d’un triple capteurs photo à l’arrière du smartphone, et Apple pourrait ajouter la charge inversée. Les nouveaux terminaux s’équiperont de la nouvelle puce A13 de la marque, et leur batterie devraient être plus grosses. Selon nos confrères de DigiTimes, des modules de 3000, 3200 et 3500 mAh seraient ainsi disponibles.

Autrement, les cartons d’invitation à la presse pour la keynote ont repris les couleurs du premier logo de la marque à la pomme. Avec le message « by innovation only », Apple semblerait mettre l’accent sur la philosophie visionnaire de Steve Jobs.