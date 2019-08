Rentrée 2019 : Amazon Prime gratuit 3 mois et à moitié prix pour les étudiants

La rentrée c’est lundi. Amazon propose pour l’événement une promotion exclusive pour les étudiants. La première information importante c’est le passage de la période d’essai de 30 jours à 90 jours. Pendant cette période, vous pouvez bénéficier de tous les avantages d’Amazon Prime gratuitement, et si vous n’êtes pas satisfaits, vous pouvez résilier à n’importe quel moment en un clic.

La seconde promotion combinée est très intéressante, avec un tarif spécial pour les étudiants, fixé à 24€ par an, soit 2€ par mois. Si vous avez l’habitude de commander sur Amazon, c’est une aubaine, mais Amazon Prime ne se limite pas à la livraison gratuite et rapide pour les membres Prime.

Quels sont les avantages d’Amazon Prime Étudiant

Ils sont exactement les mêmes qu’Amazon Prime classique. Le premier est la livraison gratuite en un jour ouvré sur plus de deux millions de références sur le site. La seconde concerne le concurrent de Netflix chez Amazon, Prime Video. Le service Prime Video s’étoffe de plus en plus et le catalogue est très riche. Vous y retrouverez des exclus comme la série The boys ou encore The Grand Tour.

Découvrez Amazon Prime gratuitement

Comme pour son concurrent, Amazon Prime Video est consultable sur PC, Mac, mais aussi les iPhone, iPad, et les smartphones et tablettes sous Android.

Le concurrent de Spotify, Amazon Prime Music, est aussi intégré dans cet abonnement à 24 € par an. Il vous permet d’écouter en illimité plus de 2 millions de titres, et vous pouvez retrouver notre test Amazon Music ici.

Pour les passionnés de gaming, vous disposez également de Twitch Prime, qui vous permet de recevoir des éléments (personnages, véhicules, skins, etc.) exclusifs pour vos jeux préférés, mais aussi de bénéficier d’un abonnement gratuit à votre streamer préféré sur Twitch. L’abonnement Amazon Prime vous donne également accès à Amazon Photos, pour un stockage illimité de tous vos clichés en ligne, mais aussi à des ventes flash en priorité, ce qui peut être très intéressant pour le Black Friday.