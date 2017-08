Les réseaux sociaux sont utilisés par plus de 3 milliards de personnes

Selon les statistiques compilées par Hootsuite et We Are Social, il y aurait aujourd’hui plus de 3 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Cela représente 40 % de la population mondiale et une large majorité des utilisateurs d’internet. Facebook et YouTube seraient les deux plateformes dominantes.

Combien y-a-t-il d’utilisateur de réseaux sociaux dans le monde ? La réponse : 3 milliards. Ou plus exactement, 3,028 milliards de personnes.

C’est ce qu’indique la nouvelle étude publiée par We Are Social et Hootsuite sur les statistiques du web dans le monde. Sur ces plus de 3 milliards d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, 2,780 milliards sont des utilisateurs actifs sur mobile.

La population mondiale est aujourd’hui estimée à 7,524 milliards de personnes. Et 40 % de cette population ont donc au moins un compte sur un réseau social.

Le plus impressionnant, c’est que le nombre d’internautes est quant à lui estimé à 3,819 milliards de personnes et que de ce fait, seulement près de 870 millions de personnes ont internet mais pas de comptes sur les réseaux sociaux. Cela illustre à quel point le web d’aujourd’hui est dominé par ces plateformes.

D’autres statistiques intéressantes sont disponibles dans ce condensé d’informations concocté par Hootsuite et We Are Social. Par exemple, en un trimestre, le nombre d’utilisateurs sur les réseaux sociaux a augmenté de 4 %.

Sans surprise, c’est Facebook, avec ses deux milliards d’utilisateurs actifs par mois, qui domine les réseaux sociaux. Il est suivi de YouTube, qui en compte 1,5 milliards. Quant à Messenger et WhatsApp, qui sont aussi dans le Top 4 des plateformes, ils ont tous les deux 1,2 milliards d’utilisateurs actifs par mois.