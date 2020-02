Réserver votre vol dans l’espace avec Virgin Galactic vous coûtera 1 000 euros

Ce n’est pas une première pour Virgin Galactic, société spatiale qui avait déjà commercialisé des billets pour l’espace. Il n’était pas certain que la société réitère, mais c’est pourtant ce qu’elle a fait aujourd’hui en annonçant la nouvelle sur Twitter. Les adeptes d’expériences fortes en sensation peuvent désormais réserver leur place pour un voyage spatial.

You can now take One Small Step towards reserving your seat on a @VirginGalactic flight to space. Register here https://t.co/8JrY98FbR4 pic.twitter.com/apK5EIG5IB

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 26, 2020