Resleeved, le spin-off de la série Altered Carbon se dévoile avec une bande-annonce

Il y a quelques jours, on a pu découvrir la saison 2 de Altered Carbon, la série de science-fiction de Netflix. Si les nouveaux épisodes ne sont clairement pas au niveau de la première saison, la série reste encore très agréable à regarder. C’est sans doute en anticipant ce succès que Netflix a décidé de développer l’univers de la série. La prochaine étape ? Un film d’animation.

Altered Carbon, un spin-off surprise

La bande-annonce de ce nouveau programme a été mise en ligne il y a quelques jours sur YouTube par Netflix. Honnêtement, on pourrait craindre le pire en repensant à comment Netflix a massacré certains programmes d’animation japonaise comme Saint Seyia : les Chevaliers du Zodiaque.

Mais, cette bande-annonce se révèle plutôt prometteuse tant au niveau des visuels que de la fluidité. Ce film baptisé : Altered Carbon : Resleeved est dirigé par de Jō Nakajima. L’histoire s’inspire donc de la série live et bien entendu du roman éponyme de l’écrivain Richard Morgan. Le scénario est signé Dai Sato, le créateur de Cowboy Bebop et Ghost in the Shell : Stand Alone Complex

Le nom « Resleeved » fait référence à l’un des éléments majeurs de l’univers, dans lequel les corps sont interchangeables. On peut faire intégrer sa conscience dans un nouveau corps relativement facilement. L’action semble êtrre au rendez-vous si on en croit la vidéo.

Du côté de l’histoire, on suit de nouvelles aventures du détective privé Takeshi Kovacs. Il se rend sur la planète Latimar afin de protéger une tatoueuse de yakuzas. Le lancement est imminent puisque ce film sera mis en ligne sur Netflix dès le 19 mars. Cela ne devrait pas être le contenu du siècle, mais les fans de l’univers y trouveront sans doute leur plaisir. Les amateurs de science-fiction y trouveront aussi une expérience divertissante.