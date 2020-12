Une rétrospective de votre année 2020 sur TikTok est disponible

Ces trois dernières années, nous avons vu apparaître un nouveau rendez-vous annuel sur certaines applications et réseaux sociaux. Il fut principalement popularisé par la plateforme de streaming musical Spotify, et consiste en une rétrospective sur l’année écoulée, vous rappelant quelques statistiques intéressantes et faits marquants.

Sa popularité était encore vérifiée cette année. Durant deux jours entiers début décembre, Spotify avait mis son hashtag #2020Wrapped en tendance sur Twitter et dans de multiples stories Instagram. Une campagne publicitaire très importante pour la plateforme, comptant sur sa communauté et un outil social très puissant, aussi bien que son concurrent Deezer en France sortait sa propre rétrospective quelques heures après.

« YearOnTikTok »

D’autres réseaux sociaux ont donc suivi la stratégie de Spotify, jusqu’à des néo-banques comme Revolut. Mais la plus importante nouveauté cette année concerne TikTok. La célèbre application aux 800 millions d’utilisateurs actifs en 2020 a publié sa campagne « YearOnTikTok », une rétrospective sous la forme de stories que les utilisateurs peuvent découvrir cette fin d’année.

Sur son très reconnaissable fond noir, TikTok propose plusieurs animations où l’on y découvre un rappel de la date de création de notre compte, notre activité (particulièrement le nombre de commentaires ajoutés), nos vidéos postées (s’il y en a), puis nos goûts en termes de sujets de vidéo et de musiques. TikTok est célèbre pour les nombreux filtres disponibles au moment de la création des vidéos, ce à quoi la rétrospective affichera également votre effet le plus populaire.

Dans le cadre du partage social, les rétrospectives peuvent être partagées entre utilisateurs et vous pouvez aussi choisir de l’afficher sur votre profil en public. De la même manière, vos comptes préférés auront peut-être eux aussi choisi de vous partager leur rétrospective. Pour le savoir et pour la visualiser, il faudra cliquer sur le petit badge 2020-2021 situé au-dessus des photos de profil, signe que « Year On TikTok » a été publié par l’utilisateur.

Même si vous êtes nouveau (ou absent)

TikTok possède des centaines de millions d’utilisateurs qui se connectent chaque jour, mais de nombreux profils créés restent aussi fantomatiques. Pour tous les utilisateurs peu présents sur la plateforme, qui ont créé leur profil pour comprendre le fonctionnement et l’intérêt de l’application ou pour s’amuser le temps d’une soirée, la rétrospective sera aussi disponible.

Pour cela, TikTok a rajouté une autre statistique qu’il avait publiée à ses utilisateurs il y a trois semaines, au début du mois de décembre. Il s’agit en fait du classement des 100 vidéos les plus populaires sur TikTok en 2020, avec en première position un clip de 10 secondes vu plus de 547 millions de fois depuis le 18 août dernier.