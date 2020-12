Revolut annonce de nouveaux jetons numériques (ce ne sont pas des cryptos)

Revolut ouvre la voie à quatre nouveaux jetons numériques sur son application, disponibles aux côtés des six crypto-monnaies déjà proposées à l’achat. Bien que présents sur la même interface, ces quatre nouveaux symboles ne sont pas des crypto-monnaies.

La néo-banque a fait part de cette nouvelle dans un article de blog, annonçant l’arrivée de quatre « tokens » pour ses clients européens. Il s’agit de EOS (EOS), OMG Network (OMG), 0x (ZRX) et Texos (XTZ), qui rejoignent Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP et XLM.

Des tokens sur Revolut

En France, Revolut n’a pas encore informé ses clients de cette nouveauté. Nous avons contacté la néo-banque, et nous mettrons à jour cet article avec sa réponse et ses possibles précisions quant aux disponibilités.

Les tokens ne sont pas des crypto-monnaies à proprement parler. Ces jetons numériques, très nombreux, se reposent sur les systèmes comme Bitcoin et surtout Ethereum pour leurs échanges, et peuvent concerner de multiples projets. Leur valeur est la plupart du temps plus stable, et ne résulte pas du sentiment de ses investisseurs à l’intérêt de cette monnaie. Les tokens peuvent découler de projets business plus palpables, de suivis de ressources, etc.

Revolut propose l’achat et la vente de crypto-monnaies à ses clients depuis 2017, et l’ensemble de ses 13 millions de clients à travers le monde sont aujourd’hui concernés (aux États-Unis, seuls Bitcoin et Ether sont disponibles pour le moment).

« Les deux tiers des utilisateurs de ce service [d’achat de cryptos ndlr] ont moins de 35 ans, pour un ticket moyen d’environ 140 euros. Nous leur en simplifions l’accès, puisque nos clients n’ont pas besoin de passer par un intermédiaire spécialisé avec une plate-forme très complexe », expliquait Emmanuel Boulade, porte-parole de Revolut en France, dans un article du Monde, publié le 18 novembre.

Dans les faits, une mise à jour au mois de juillet dernier a modifié le statut juridique de Revolut en tant qu’intermédiaire lors de vos transactions, ce qui fait que les clients détenants des crypto-monnaies sur l’app en sont aujourd’hui les véritables titulaires. Néanmoins, Revolut se garde toujours de conserver la clé privée de ces avoirs, ne vous permettant pas de pouvoir faire ce que vous voulez avec vos jetons, comme les stocker ailleurs, sur une clé de stockage physique de crypto-monnaies par exemple.

La démocratisation des tokens ?

Vous l’aurez compris, Revolut n’est pas un acteur très poussé pour les personnes souhaitant investir dans les crypto-monnaies. En revanche, avec ses 13 millions de clients, il ne fait aucun doute que son acceptation de quatre nouveaux tokens marquera un changement sur le paysage de la blockchain.

La néo-banque devrait permettre de démocratiser ces jetons numériques, méconnus du grand publics. Suffisamment nombreux sur le marché pour s’y perdre, mais sensiblement plus stables, les tokens seraient à même de pouvoir devenir un gigantesque pilier de l’économie, et transformer les habitudes des investisseurs ces prochaines quelques années.