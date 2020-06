Sur Revolut, les clients deviennent « légalement » titulaires de Bitcoin

La semaine dernière, Revolut a dévoilé une série d’ajustements – plus ou moins bénéfiques pour sa communauté. Aujourd’hui, la néo-banque britannique en rajoute une couche avec une nouvelle qui devrait réjouir les amateurs de crypto-monnaies.

C’est par l’intermédiaire d’un e-mail à tous ses membres actifs dans les crypto-monnaies qu’elle leur a annoncé qu’ils deviendront les propriétaires légaux de ces actifs virtuels à compter du 27 juillet prochain. En revanche, « effectuer de paiements par carte en utilisant les crypto-monnaies » ne sera plus possible.

Sur l’application mobile de Revolut, rien ne changera. Juridiquement, la fintech ne sera cependant plus le titulaire légal des crypto-monnaies détenues par ses utilisateurs. Pour les opérations, elle « agira en tant qu’agent désigné, détiendra vos crypto-monnaies et effectuera des transactions en votre nom ».

Jusqu’à présent, la communauté active dans les crypto-monnaies était assez réticente à l’offre de Revolut, notamment du fait qu’il ne soit pas possible de transférer ses devises électroniques en dehors de l’application.

Malgré le fait qu’utilisateur devienne désormais le titulaire légal de ses crypto-monnaies, il n’est pas dit explicitement s’il pourra transférer ses avoirs vers un portefeuille externe. Il semble que Revolut conservera toujours la clé privée, ce qui empêchera ses utilisateurs de réellement contrôler leurs crypto-monnaies. Interrogée sur les réseaux sociaux sur le sujet, Revolut s’est montré évasif :

Hi there! Please contact us via the in-app chat and our agents will be able to walk you through the upcoming changes 😊 To do so, simply click on the Dashboard section of the app -> "?" bubble -> scroll down, click on "chat to us". Don't forget to type in "live agent"!

— Revolut (@RevolutApp) June 15, 2020