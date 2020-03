Revolut veut ouvrir un compte bancaire à votre enfant

Si les néo-banques sont incontestablement les modèles d’établissements bancaires les mieux ancrés dans leur temps, Revolut s’efforce à croire qu’elle continuera à être une banque de référence à l’avenir. Pour se faire, elle vient de lancer un nouveau service, se tournant directement vers la génération d’actifs de demain : les enfants et les adolescents.

Désormais, au Royaume-Uni, les clients de la néo-banque pourront ouvrir un espace pour leur enfant, et lui fournir une carte de paiement. Le service « Revolut Junior » ouvre drastiquement les possibles, en écartant ainsi la clientèle de la néo-banque aux enfants âgés de 7 ans et plus, au lieu de se limiter à un public d’au moins 18 ans.

Revolut s’ouvre aux 7-17 ans

Voilà qui devrait faire peur aux néo-banques concurrentes comme N26 et Monzo, ainsi que les banques en lignes des banques traditionnelles. Revolut s’ouvre ainsi aux enfants entre 7 et 17 ans, à qui les parents possèdent un compte Revolut. Depuis l’application mobile, ils pourront choisir d’ouvrir un compte « Revolut Junior », et commander une nouvelle carte bancaire qui sera reliée à ce compte.

L’alimentation du compte est gérée par les parents, qui possèdent un droit de regard sur les économies de leur progéniture. Ils peuvent gérer plusieurs paramètres, que ce soit au niveau des plafonds de paiements, de la carte, etc… D’ailleurs, la carte bancaire n’affiche pas ses codes sur la face avant de la carte. Les équipes de Revolut ont calqué la stratégie des cartes Revolut Metal et Revolut Premium, mais cette fois-ci pour éviter que les enfants communiquent leurs codes par inadvertances, alors que « les ados vont probablement montrer leur carte bancaire sur les réseaux sociaux », déclarait Revolut dans un communiqué.

So excited to have launched Revolut Junior. This is step one in our mission to improve financial literacy for young people. pic.twitter.com/iaPAVD12EA — Chad West 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ChadWestTweets) March 18, 2020

Le compte Revolut Junior possède les mêmes avantages que les trois comptes classiques proposés par Revolut, pour les adultes de plus de 18 ans. Les parents recevront des notifications instantanées quand leur enfant utilisera sa carte pour une transaction. Tout sera contrôlé par smartphone, ce qui devrait paraître très simple pour les enfants.

Un coup stratégique, mais limité ?

Pour pouvoir continuer à grossir, Revolut a trouvé un moyen simple mais très stratégique d’aller chercher de nouveaux clients. La néo-banque agrandit sa potentielle clientèle, et il est certain que de nombreux clients seront intéressés par ce service, et ramèneront donc le nombre d’utilisateurs et de transactions réalisées sur la plateforme.

Le service est aussi très intéressant pour Revolut, sur le fait qu’il fera découvrir à une population complètement à l’aise avec les nouveaux outils du numérique, comment une banque doit être utilisée. Ainsi, les modèles de banques traditionnelles devraient très vite leur paraître vieux, complexes, et pas très sexy.

À notre avis Revolut ne pourra pas proposer exactement le même service, ailleurs en Europe. Pour l’heure, le service n’est disponible qu’au Royaume-Uni, pour les clients des offres Revolut Premium ou Revolut Metal. Est-ce que la néo-banque pourra obtenir les mêmes droits pour ouvrir son service à des enfants de 7 ans en France et en Europe ? Il est plus probable que l’offre commence pour les enfants de 12 ans.