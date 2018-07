Rolls-Royce planche aussi sur un projet de taxi volant

La société britannique Rolls-Royce a récemment révélé qu’elle travaillait à la conception d’un taxi volant autonome.

Ce dimanche 15 juillet, la compagnie Rolls-Royce a déclaré qu’elle planchait sur un nouveau projet qui pourrait donner lieu à un concept de taxi volant autonome. À ce jour, plusieurs entreprises travaillaient à concevoir des véhicules volants qui pourraient permettre de mettre en place un service de taxi aérien. Pour sa part, Uber souhaiterait baptiser sobrement son service « Uber Air » et proposer à ses clients de commander un véhicule depuis une application, comme elle le fait aujourd’hui sur terre. Avec cette annonce, Rolls-Royce rejoint Airbus et d’autres fabricants qui se penchent vers cet objectif qui ne devrait pas voir le jour avant quelques années.

Un prototype du projet de Rolls-Royce en 2020 ?

Concernant le futur véhicule aérien de la marque haut de gamme, il devrait pouvoir transporter quatre à cinq personnes et se déplacer à une vitesse maximale de 250 miles à l’heure, soit 400 kilomètres par heure. Son autonomie serait de 500 miles, soit environ 800 kilomètres. Pour ce qui est du nom, l’agence Reuters indique que l’appareil sera baptisé EVTOL, pour Electric Vertical Take Off an Landing. Comme ses concurrents de chez Airbus, l’appareil décollerait et atterrirait donc verticalement, contrairement à un avion. En termes de moteur, l’appareil devrait embarquer un Allison Model 250, qui fait partie de la gamme M250 de l’entreprise britannique. Néanmoins, EVTOL proposerait une différence majeure puisqu’il devrait être équipé d’ailes capables de pivoter pour se replier. Cette caractéristique pourrait logiquement lui permettre de se poser plus facilement sur les toits de la ville lorsqu’il entrera en service.

Selon l’agence de presse, un premier prototype de EVTOL pourrait voir le jour dès l’année 2020 si la société britannique trouve des partenaires.