La saison 2 de The Umbrella Academy (Netflix) a sa date de sortie

Les adeptes de Netflix ont pu profiter de la première saison de The Umbrella Academy il y a maintenant un an et demi, une série qui a remporté un franc succès sur la plateforme de streaming. 45 millions de foyers ont vu celle-ci en quelques mois, alors autant dire que la suite est attendue avec impatience par les fans.

Rendez-vous le 31 juillet sur Netflix

Netflix a indiqué ce jour que la saison 2 de The Umbrella Academy verrait le jour le 31 juillet —on peut d’ores et déjà supposer qu’elle sera accessible dès 9h01 comme le veulent les habitudes du service de streaming américain.

Pour annoncer la suite de la série, Netflix a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir les acteurs teaser la série… directement depuis chez eux, confinement oblige. Le tout dans une vidéo d’un peu moins de deux minutes sur fond de I Think We’re Alone Now, de Tiffany —un extrait n’est pas sans rappeler une courte scène de la saison 1 de The Umbrella Academy.

Adaptée d’un comics éponyme de Dark Horse Comics, The Umbrella Academy raconte le récit de 43 enfants né le même jour dans le monde sans que la mère n’ait jamais été enceinte jusqu’au jour même de l’accouchement. Sept de ces enfants sont récupérés par un riche homme d’affaires qui choisit de les éduquer à la dure pour fonder l’Umbrella Academy, un groupe chargé de sauver le monde façon super-héros. En grandissant, tous se séparent et prennent des chemins différents… Jusqu’à la mort de leur père adoptif des années plus tard. Quand ils se retrouvent, une menace plane alors sur la Terre.

Cette deuxième saison sera l’occasion de retrouver ces sept personnages au caractère bien particulier, dont la géniale actrice Ellen Page dans le rôle de Vanya.

Diffusée depuis le 15 février 2019, la première saison de The Umbrella Academy compte dix épisodes d’environ une heure. Rendez-vous le 31 juillet sur Netflix, mais en attendant, vous pouvez consulter la liste des nouveautés du mois de mai.