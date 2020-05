Samsung arrive sur le secteur bancaire, et voici sa nouvelle carte

Après son service de paiement mobile Samsung Pay, voilà que la firme sud-coréenne vient de lever le voile sur sa toute première carte de débit. Dans un communiqué de presse, Samsung a officialisé son projet de rapprochement avec le monde bancaire et du paysage fintech. Finalement, au lieu de lancer son propre établissement bancaire, la marque s’est alliée avec SoFi et Mastercard, afin de fournir des équipements numériques de qualité.

Plutôt que de penser aux néo-banques, nous aurions tendance à faire référence à la décision d’Apple, il y a plus d’un an, qui avait sorti sa propre carte de crédit (et non de débit). Mais la prochaine offre de Samsung ressemble davantage à toutes ces nouvelles solutions de banque en ligne. En créant un compte courant Samsung Money, la carte de débit disponible permettra de régler tous ses achats, et l’ensemble de la gestion du compte sera réalisé via l’application mobile.

Samsung Money et sa carte bancaire sont annoncés pour cet été. La firme n’a pas encore précisé de date exacte. Mais pour se défendre dans un segment de plus en plus complet, le projet se tournera dans un premier temps sur le marché des États-Unis uniquement, où les néo-banques comme N26 et Revolut ne sont pas encore très populaires. Il n’y aura aucuns frais de compte et les intérêts seront plus élevés que la moyenne selon les dires des deux partenaires, Samsung et SoFi.

Les premiers avantages de Samsung Money

Normalement, la carte sera disponible cet été. Les premières informations partagées aujourd’hui par le communiqué de presse sont au sujet du design de la carte, et les avantages du service Samsung Money. On notera tout d’abord que Samsung n’a pas souhaité jouer la même stratégique qu’Apple, avec une carte résolution construite en plastique plutôt qu’en titane.

Pour espérer ramener un maximum de nouveaux clients vers son nouvel écosystème, Samsung a dit qu’une offre spéciale serait faite pour les clients Samsung Money qui utiliseraient Samsung Pay. En substance, il s’agirait d’une sorte de programme de fidélité qui – au lieu d’être une offre de cashback – serait un système de points gagnés lors de chaque transaction réalisée par Samsung Pay. Passé un certain nombre, le programme « Samsung Rewards » récompensera l’utilisateur en lui versant de l’argent sur son compte SoFi/Samsung Money.

Comme chez certains comptes premium de néo-banques, Samsung Money a décidé que les retraits en distributeurs automatique seront sans frais pour les utilisateurs de la carte de débit. Il n’est pas précisé si un plafond sera instauré, mais nous pouvons imaginer que cette offre ne durera qu’un temps, sauf si l’abonnement à la carte se calque avec celui des établissements de paiement actuels. Une fois commandée, la carte bancaire Samsung sera directement disponible sous la forme de carte virtuelle sur l’application. Une fois reçue, la carte physique n’aura pas besoin d’être déverrouillée dans un distributeur automatique.