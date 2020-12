Samsung aurait un plan pour remonter la pente en 2021

Le marché des smartphones a été lourdement impacté par la crise sanitaire en 2020. Et si certains constructeurs, comme Xiaomi, sont tout de même parvenus à doper leurs ventes, Samsung fait partie de ceux qui ont vu leurs expéditions baisser significativement.

D’après les données d’IDC, au premier trimestre 2020, les expéditions de smartphones de Samsung auraient baissé de 18,9 %. Puis, au second trimestre, celles-ci ont baissé de 28,9 %, ce qui a même permis à Huawei de prendre la première place du marché des smartphones durant ce trimestre. Au troisième trimestre, les expéditions de Samsung ont augmenté de 2,9 % par rapport à la même période en 2019.

Si Samsung est, pour le moment, toujours le leader mondial du marché des smartphones, cette année, le constructeur ne dépasserait pas les 300 millions de mobiles expédiés. C’est ce qu’affirme un article du média coréen etnews.com. Or, cela ne s’est jamais produit en 9 ans.

Le géant coréen est plus optimiste pour 2021

Heureusement pour Samsung, le constructeur serait plus optimiste pour l’année 2021, bien qu’il reste prudent à cause du climat d’incertitude. D’après etnews.com, celui-ci prévoirait d’expédier à nouveau plus de 300 millions de mobiles l’année prochaine.

Plus précisément, Samsung prévoirait d’expédier 307 millions de mobiles, dont 287 millions de smartphones. Cela représenterait une hausse de 14 % par rapport aux projections de 2020.

Le constructeur envisagerait de produire 49,8 millions de smartphones haut de gamme, qui incluent ses nouveaux Galaxy S ainsi que des smartphones pliables. Mais en même temps, le géant coréen miserait énormément sur ses modèles d’entrée de gamme et de gamme intermédiaire, notamment les Samsung Galaxy A. Et par la même occasion, Samsung devrait proposer la 5G sur des modèles plus abordables.

Une présentation au mois de janvier (et certaines informations qui ont déjà été révélées par TM Roh)

Traditionnellement, les Galaxy S de Samsung sont dévoilés au mois de février. Mais en 2021, ceux-ci devraient être dévoilés dès le mois de janvier. Cela permettrait à Samsung de rebondir plus rapidement après une année 2020 impactée par la pandémie, tout en ayant des concurrents des iPhone 12 sur le marché plus vite.

Récemment, TM Roh, le patron de la division mobile de Samsung, a évoqué les plans du constructeur pour 2021, tout en corroborant certaines rumeurs. Par exemple, nous savons que Samsung va proposer des smartphones pliables plu abordables, et que normalement, certains modèles qui ne sont pas des Galaxy Note devraient prendre en charge le stylet S Pen.

Cela suggère que Samsung s’apprête à mettre fin aux Galaxy Note (puisque le stylet qui différenciait cette gamme sera bientôt disponible sur d’autres appareils), et se focaliser encore plus sur les smartphones à écran pliable. Pourtant, après la publication de TM Roh, un responsable de Samsung aurait indiqué à l’agence de presse coréenne Yonhap que de nouveaux Galaxy Note sont toujours prévus pour 2021.