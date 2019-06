Samsung aussi travaillerait déjà sur un Galaxy Fold 2

Si Samsung a repoussé la sortie du Galaxy Fold de plusieurs mois, cela n’empêche pas le constructeur coréen de songer à un autre modèle pliable. D’ailleurs, il semblerait même que la société s’attelle à deux nouveaux smartphones pliables. C’est l’un d’entre eux qui fait actuellement parler de lui.

Un deuxième Galaxy Fold pour bientôt ?

En effet, de nouvelles informations évoquent un peu plus en détail ce qui pourrait être le successeur du Galaxy Fold de Samsung. Si l’on en croit ces rumeurs, le smartphone en question disposerait donc également d’un écran pliable, comme le modèle précédent, sauf que celui-ci se fermerait à l’horizontale et non à la verticale. Un design qui n’est donc pas sans rappeler celui des téléphones… à clapet.

En termes de taille, le Galaxy Fold 2 de Samsung se doterait d’un écran de 6,7 pouces une fois déplié, là où l’écran avant mesurerait 4,6 pouces. En somme, le smartphone ne serait pas forcément plus grand que certains modèles déjà disponibles actuellement, si ce n’est que celui-ci pourra se plier.

Il se pourrait que le prochain Galaxy Fold n’offre pas un large champ d’action à ses utilisateurs sur son écran avant, si bien que ceux-ci devront déplier le smartphone s’ils veulent bénéficier de la majorité des fonctionnalités. Néanmoins, cela pourrait aussi permettre au smartphone d’être commercialisé moins cher que ce premier modèle, dont la sortie est vraisemblablement imminente.

Pour rappel, Samsung a été obligé de repousser celle-ci suite aux retours de nombreux journalistes ayant jugé que le smartphone qui leur avait été envoyé pour un test n’avait pas tenu plus de 24 heures, dans certains cas. La marque coréenne avait alors remis la sortie du téléphone à plus tard et annulé les précommandes afin d’éviter que de tels déboires ne se produisent de nouveau.

D’autre part, Huawei a fait de même en repoussant la sortie du Mate X, son premier téléphone pliable. Dans le contexte actuel, la firme chinoise ne peut effectivement pas se permettre de dévoiler un smartphone à un tel prix s’il n’est pas convaincant. D’ailleurs, celle-ci travaillerait aussi sur le successeur du Mate X.