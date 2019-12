Samsung casse les prix sur ses TV chez Rakuten 🔥

Jusqu’au 31 décembre, tous les produits vendus dans la boutique officielle Samsung sur Rakuten bénéficient de 25% de remboursement en Super Points. Si vous n’êtes pas familier avec Rakuten, les Super Points prennent la forme de bons d’achat sur les futures commandes. Pour un modèle vendu 229€ par exemple, vous recevez 59€ sur vos prochaines commandes. La seule condition pour en bénéficier est d’être, ou devenir, membre du Club Rakuten (gratuit et sans engagement).

Nous avons déniché trois offres particulièrement intéressantes aujourd’hui sur les TV Samsung, mais n’hésitez pas à visiter leur boutique officielle pour trouver les offres qui vous intéressent. Nous avons trié les trois offres, de la plus abordable à la plus haut de gamme.

TV LED Samsung UE32N4005AW 32″ 720p

C’est l’offre la plus abordable de notre sélection. Si vous cherchez une télévision à prix mini, c’est le modèle qui vous faut. La dalle LED de 32″ propose une résolution 720p. C’est un modèle assez simple, mais efficace. Il embarque 2 ports HDMI, un port USB, un port composite et des sorties audio optiques et numériques.

Habituellement vendu 249€, ce modèle est en promotions à 229€ + 59€ en Super Points. Pour découvrir l’offre :

Découvrir l’offre

Smart TV LED Samsung UE43RU7405U 43″ 4K UHD

Ce second modèle est plus haut de gamme. Il dispose d’une dalle de 43 pouces (109 cm) avec une résolution 4K UHD. Il intègre la technologie HDR10+ qui permet de bénéficier d’une qualité d’image encore plus grande. C’est aussi une vraie télévision connectée, étant compatible avec SmartThings, Google Assistant et Bixby.

Vous pouvez donc y installer des applications comme Netflix ou MyCanal, sans passé par de box externe. À l’arrière on retrouve 3 ports HDMI, 2 USB, une entrée vidéo composite, un port Ethernet, et une sortie audio numérique/optique. Dernier point fort, son double haut-parleur de 10W qui permet un excellent rendu sonore.

Ce modèle de 109 centimètres est vendu 599€, et bénéficie de 155€ en Super Points. Pour découvrir l’offre :

Découvrir l’offre

TV LED Samsung UE49RU8005U 49″ 4K UHD

Dernière TV de notre sélection est la plus haut de gamme. Sa dalle de 49″ propose la plupart des caractéristiques du modèle précédent (4K, HDR10+) mais est aussi parfaite pour le jeu. Elle intègre en effet la technologie Freesync qui permet une meilleure immersion dans l’action. Couplée au Black Equilizer, elle vous propose une qualité optimale dans les jeux sombres.

Ce modèle de 124 centimètres est vendu pour 699€, et bénéficie de 181€ en Super Points pendant toute l’opération. Pour découvrir l’offre :

Découvrir l’offre

Tous les produits sur la boutique officielle Samsung sont proposés jusqu’au 31 décembre avec 25% de Super Points. Que vous cherchiez un micro-onde, un frigo ou un téléviseur, vous trouverez certainement votre bonheur. Vous pouvez trouver tous les produits vendus sur la boutique officielle Samsung sur Rakuten ici :

Voir la boutique Samsung