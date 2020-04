Samsung a du rapidement changer de plans pour ses puces Exynos

Il y a un an, Samsung annonçait la fermeture de sa division CPU mobile, une unité en charge du développement des cœurs destinés aux SoC Exynos. À cette époque, le constructeur avait justifié cette décision en expliquant qu’il ne pouvait plus rivaliser avec ses concurrents sur le marché, ce qui l’avait mené à licencier près de 300 personnes.

Samsung a-t-il fermé rapidement sa division CPU mobile ?

Si Samsung s’est arrêté après la sortie de son cœur personnalisé Mongoose M5, il semblerait que la firme coréenne travaillait sur deux autres créations logiquement baptisées M6 et M7. Android Authority révèle avoir découvert des messages LinkedIn dans lesquels il y a des références à ces projets avortés.

Au moins quatre messages partagés sur LinkedIn font référence au Mongoose M6 tandis qu’un autre évoque le M7, indique le média spécialisé. Sachant que les Samsung Galaxy S20 se dotent du M5 dans leur Exynos 990, il est logique de supposer que les prochains modèles prévoyaient d’embarquer les M6 et M7 en 2021 puis 2022. Un projet qui n’aura donc pas lieu puisque la société a fermé la division dédiée à ces dispositifs.

Le fait de trouver des références à de tels produits laisse à penser que Samsung a mis fin à la division concernée sans grand préavis et assez rapidement, faute de quoi les mentions de ces produits n’existeraient pas. Cela ne signifie pas pour autant que les travaux sont inutiles et totalement vains pour autant.

Sur ses prochains smartphones, les futurs SoC Exynos haut de gamme Samsung devraient remplacer ses cœurs personnalisés maison par des modèles ARM.

Il y a trois semaines, les clients de Samsung ont lancé une pétition en ligne dans laquelle ils critiquent très largement les processeurs Exynos et les modules photo de la gamme des Galaxy S20 dévoilés en février. Dans le document, les adeptes de la marque demandent à cette dernière de choisir des produits plus populaires que ses SoC Exynos. Sur son marché d’origine, le constructeur a également fait le choix de l’américain Qualcomm et de son SoC Snapdragon 865 plutôt que l’Exynos 990, ce qui a largement énervé l’équipe en charge du projet.