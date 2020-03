Vers la fin des processeurs Exynos chez Samsung ?

Sur le marché des smartphones, Samsung fait partie des deux seules marques (avec Apple) à proposer des processeurs et appareils photo faits maison. Chez la marque sud-coréenne, qui vient de lancer sa nouvelle gamme de Galaxy S20, la situation est de plus en plus critiquée par la clientèle, qui juge dans ces équipements un manque de qualité et de performances fort comparé à la concurrence. Une pétition sur Change.org vient d’être mise en ligne, demandant au géant de la tech de mettre fin à ses produits, et les remplacer par des équipements plus populaires sur le marché.

Les processeurs Exynos pointés du doigt

À chacune de ses présentations d’appareils haut de gamme, l’histoire se répète. Samsung a pris l’habitude de sortir deux variantes de ses smartphones, dont l’une est essentiellement disponible pour le marché américain. Ces derniers profitent, de façon classique dans l’industrie actuelle, de processeurs de la marque américaine Qualcomm : les SoC Snapdragon. De l’autre côté de l’Atlantique, en Europe et en Asie, les clients ont droit à des smartphones équipés par la puce de Samsung, sous le nom d’Exynos.

Malheureusement, les tests ont toujours démontré que les processeurs de Samsung offraient moins de performance que les SoC Snapdragon. Cela est notamment vérifié depuis la sortie des Snapdragon 865, proposant des capacités en hausse de 20 % par rapport à leur prédécesseur (le Snapdragon 855), que ce soit sur le plan du CPU et du GPU, ce qui correspond aussi à la différence de puissance que l’on peut comparer sur l’Exynos 990 – le processeur le plus puissant de Samsung. Plus délicat encore, la gestion de la batterie serait moins bonne sur les processeurs sud-coréens, entraînant « une durée de vie de la batterie pire », peut-on lire dans la pétition publiée la semaine dernière.

Pour les créateurs de la pétition, ces différences dans l’utilisation des appareils Samsung équipés de l’un ou l’autre des processeurs est à remédier. Pour ce faire, la solution serait donc que Samsung se mette définitivement aux SoC de l’entreprise californienne, ou alors qu’ils fassent en sorte de revoir leur copie, et se rendre aussi compétents avec les processeurs Exynos. Il pourrait s’agir – à terme – d’un motif suffisant pour appeler à l’arnaque, chez les clients.

Dans notre dernier test Galaxy S20 Ultra, nous nous faisions nous-même la remarque :

Une plainte équivalente pour les capteurs photo

Samsung fait partie des marques à se disputer la compétition des meilleurs photophones du marché. A contrario de nombreuses autres marques utilisant le système d’exploitation Android, la firme sud-coréenne utilise ses propres modules photo, plutôt que ceux commercialisés par Sony. Ici encore, la pétition appelle à un effort de la part de Samsung.

Selon les auteurs de la publication sur Change.org, les smartphones Samsung auraient des capteurs moins performants, et seraient facteurs d’une hausse de la température des smartphones. Pour l’heure, la pétition a recueilli plus de 17 000 signatures, à l’heure où nous publions cet article. Mais cette plainte formule une demande plus générale, qui trottait dans la tête de beaucoup plus de clients encore. Est-ce que Samsung en prendra compte ? Pour le moment, ses appareils haut de gamme – à l’image du Galaxy S20 Ultra – figurent tout de même parmi les plus performants du marché. Mais au niveau de leurs prix, il est normal que les clients obtiennent le meilleur, indépendamment de leur lieu de résidence.